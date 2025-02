Nächstes WM-Gold für Preuß? Erst mal «viel Zeit im Bett»

Medaillensammlerin Franziska Preuß kommt der freie Tag zum Start in die zweite Woche der Biathlon-WM sehr gelegen. «Mein Programm für den Tag ist wenig Sport und viel Zeit im Bett, um möglichst viele Körner zu sparen», sagte die 30-jährige Bayerin. Am Sonntag hatte sie in Lenzerheide in der Schweiz Gold in der Verfolgung gewonnen. Schon am Dienstag (15.05 Uhr/ZDF und Eurosport) wartet im Einzel über 15 Kilometer die nächste Chance.

«Ich bin froh, dass ich einen Zwischentag habe, da kann ich wieder runterfahren», sagte Preuß, die bereits einen kompletten Medaillensatz gewonnen hat. Zuvor belohnte sich die Weltcup-Gesamtführende bereits mit Silber im Sprint und Bronze in der Mixedstaffel.

Im Schweizer Kanton Graubünden könnte sie bis zum kommenden Sonntag insgesamt noch viermal an den Start gehen. «Die zweite Woche wird noch mal lang. Ich mache nix Besonderes», sagte Preuß zu ihren Plänen für den zweiten von insgesamt drei Ruhetagen.

Preuß verpasst Trainern neue Haarschnitte

Noch kurz davor machte sie sich am Sonntagabend einen Spaß daraus, Friseurin zu spielen. Der Deutsche Skiverband veröffentliche ein Video, auf dem zu sehen war, wie sie den Trainern Kristian Mehringer und Sverre Olsbu Röiseland mit einer Haarschneidemaschine eher unvorteilhafte Schnitte verpasste. Die Coaches hatten versprochen, sich eine Glatze schneiden zu lassen, wenn es einer ihrer Biathletinnen gelingt, in Lenzerheide einen Titel zu holen.

Für Preuß ist das anstehende Einzel derweil zwar die einzige Solo-Disziplin, in der sie bislang noch nie gewinnen konnte, beim Weltcup-Heimspiel in Ruhpolding war sie im Januar aber immerhin gerade erst Zweite über 15 Kilometer geworden. Alleine durch ihre 20 Treffer im Jagdrennen und die starke Laufleistung ist sie erneut eine der großen Favoritinnen. Auch im Einzel wird viermal geschossen.