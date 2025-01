Biathletin Voigt bricht Saison ab - Keine WM-Teilnahme

Das deutsche Biathlon-Team reist ohne Medaillenhoffnung Vanessa Voigt zur Weltmeisterschaft ins schweizerische Lenzerheide. «Nach mehreren medizinischen Checks werde ich in dieser Saison keine Rennen mehr bestreiten», schrieb die 27-jährige Thüringerin bei Instagram: «Aktuell finde ich kaum Worte und sicherlich wird es eine gewisse Zeit dauern, bis ich diese wieder finde, aber an erster Stelle steht nun weiterhin: die Gesundheit!»

Voigt hatte wegen eines schweren Atemwegsinfekts über Weihnachten und Neujahr eine längere Trainings- und Wettkampfpause einlegen müssen. Zuletzt fehlte sie bei den Rennen in Antholz komplett und hatte auch zuvor schon pausieren müssen, nachdem sie im Dezember noch Zweite in der Verfolgung von Hochfilzen und Dritte in Le Grand-Bornand geworden war.

«Die Saison 2024/25 war von Anfang an ein echter Kampf», schrieb Voigt: «Ein Auf und Ab, worunter nicht nur der Kopf, sondern zum Schluss vor allem mein Körper sehr gelitten hat.» Ihre Konzentration gilt nun den Olympischen Spielen 2026 in Italien.

Deutscher Staffel fehlt wichtige Stütze

Zwar konnten schwerwiegende Komplikationen ausgeschlossen werden, die Olympia-Vierte im Einzel benötige aber weiter Zeit, um sich zu erholen, teilte der Deutsche Skiverband mit. Voigt wäre in fittem Zustand in der deutschen Staffel gesetzt gewesen, die beim Saison-Highlight eine Medaille gewinnen will. Nach zwei Weltcupsiegen in diesem Winter gehörte das Quartett eigentlich zu den großen Gold-Kandidaten bei der WM vom 12. bis 23. Februar.

Nach dem Ausfall von Voigt bleibt ein Platz im deutschen WM-Team zunächst unbesetzt. Während die Gesamtweltcup-Führende Franziska Preuß, Selina Grotian, Julia Tannheimer und Sophia Schneider fest nominiert wurden, wird eine fünfte Skijägerin nachträglich erst nach den Sprint- und Verfolgungsrennen bei der am Mittwoch beginnenden EM benannt.

Im Team der Männer gab es keine Überraschungen. Für die Weltmeisterschaft setzt der DSV auf Philipp Horn, Johannes Kühn, Philipp Nawrath, Danilo Riethmüller und Justus Strelow. In der Schweiz werden an neun Wettkampftagen insgesamt zwölf Titel vergeben.