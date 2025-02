38,8 Grad Fieber: Klinik statt Biathlon-WM für Gandler

Statt heute im schweren Einzelrennen über 15 Kilometer bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Lenzerheide anzutreten, findet sich die Österreicherin Anna Gandler plötzlich im Krankenhaus wieder. «Unfassbar enttäuscht - ein ganzes Jahr auf dieses Highlight trainiert, und jetzt sehr hohes Fieber, Krankenhaus und aus der WM-Traum», schrieb die 24-Jährige in einer Instagram-Story aus dem Krankenbett einer Klinik. Bereits am Montag hatte Gandler ein Foto eines Fieberthermometers gepostet, das 38,8 Grad Körpertemperatur anzeigte.

Österreichs Nachwuchs-Hoffnung Gandler war bei der WM in der Schweiz zunächst noch in der Mixedstaffel und im Sprint angetreten, konnte aber schon am Sonntag in der Verfolgung nicht mehr an den Start gehen. Anschließend reiste sie aus dem Kanton Graubünden in ihre Heimat zurück. Für sie wurde Lea Rothschopf nachnominiert. «Danke für die vielen, vielen Nachrichten, die ich bekommen habe, sie geben mir Kraft und Motivation», schrieb Gandler.