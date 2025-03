20 Treffer: Biathletin Preuß verteidigt Gelbes Trikot

Biathletin Franziska Preuß hat mit einem dritten Platz im verkürzten Einzel von Pokljuka einen großen Schritt in Richtung ihres ersten Gesamtweltcupsieges gemacht. Zwei Tage nach ihrem 31. Geburtstag traf die Bayerin in Slowenien bei widrigen Bedingungen alle 20 Schüsse. Preuß musste sich nach 12,5 Kilometern mit 46,2 Sekunden Rückstand nur der ebenfalls fehlerfreien Siegerin Julia Simon aus Frankreich sowie der Schwedin Hanna Öberg (1 Fehler/+ 39,1 Sekunden) geschlagen geben.

Für Verfolgungsweltmeisterin Preuß war es bereits der elfte Weltcup-Podestplatz der Saison, mit dem sie ihren Vorsprung auf die siebtplatzierte Französin Lou Jeanmonnot auf 60 Punkte vergrößerte. Bei nur noch vier ausstehenden Einzel-Wettbewerben bis zum Saisonende am Sonntag in einer Woche in Oslo steigen damit die Chancen von Preuß, erste deutsche Gesamtsiegerin seit Laura Dahlmeier 2017 zu werden. Preuß trägt das Gelbe Trikot bereits seit dem 13. Dezember.

Viel Regen und warmes Wetter sorgen für Probleme

Die viermalige Medaillengewinnerin der Weltmeisterschaft von Lenzerheide zeigte auf der slowenischen Hochebene eine hochkonzentrierte Leistung. Viermal verließ Preuß den Schießstand ohne Patzer, in der vom vielen Regen aufgeweichten Loipe zeigte sie auch keine Schwäche.

In den vergangenen Tagen hatten viel Niederschlag sowie zu hohe Temperaturen den Loipen stark zugesetzt und unter anderem für die Bildung großer Pfützen gesorgt. Renndirektor Borut Nunar sprach von «schweren Schäden» an der Strecke. In der Folge wurde der Terminplan für die laufende Woche stark verändert und die ursprünglich als normale Einzel geplanten Rennen verkürzt, um so weniger Streckenkilometer präparieren zu müssen.