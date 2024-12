Medizinische Gründe: Massenstart ohne Voigt und Tannheimer

Biathletin Vanessa Voigt verzichtet wie auch Youngster Julia Tannheimer aus gesundheitlichen Gründen auf einen Start im Massenstart von Le Grand-Bornand. Die 27-jährige Voigt, die schon angeschlagen nach Frankreich gekommen war, hatte bereits nach ihrem dritten Platz am Samstag in der Verfolgung über schwindende Kräfte geklagt.

«Es galt von Beginn an, jeden Tag neu zu entscheiden. Letztendlich haben wir uns gemeinsam gegen eine Teilnahme am Massenstart ausgesprochen, um das gesundheitliche Risiko so gering wie möglich zu halten», sagte Mannschaftsärztin Katharina Blume. Der Fokus liege nun bereits auf den Rennen im neuen Jahr.

Das letzte Rennen des Jahres lässt auch Tannheimer (19) aus. Sie war bereits wegen Infektsymptomen in der Verfolgung nicht an den Start gegangen, nachdem sie sich schon im Sprint tags zuvor unwohl gefühlt hatte.

Julia Tannheimer setzt weiter aus gesundheitlichen Gründen aus. Foto: Sven Hoppe/dpa