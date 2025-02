Deutsche Biathleten mit Debakel - Bö Rekordweltmeister

Johannes Thingnes Bö ist nach seinem Sieg im WM-Sprint von Lenzerheide alleiniger Rekordweltmeister im Biathlon. Der Norweger hat nun insgesamt 21 Goldmedaillen gesammelt und damit seinen Landsmann Ole Einar Björndalen überholt. Bö leistete sich bei traumhaftem Winterwetter keinen Schießfehler und verwies mit 27,7 Sekunden Vorsprung den ebenfalls fehlerfreien Überraschungszweiten Campell Wright aus den USA auf Platz zwei. Dritter wurde der Franzose Quentin Fillon Maillet (1 Fehler/+ 37 Sekunden).

Schlechtes Abschneiden für Deutsche

Die Deutschen erlebten bei besten Bedingungen ein Debakel. Bester des DSV-Quartetts war Philipp Nawrath nach zwei Strafrunden auf Rang 18 (+ 1:26,0 Minuten). Damit ist die Ausgangslage der Deutschen für die Verfolgung am Sonntag (15.05 Uhr/ZDF und Eurosport) nahezu aussichtslos.

Justus Strelow (28), am Mittwoch noch mit Bronze in der Mixedstaffel dekoriert, schoss nur einmal daneben, stürzte dann aber in der Strafrunde. Am Ende landete er wie WM-Debütant Danilo Riethmüller (3 Fehler) und Philipp Horn (4) weit abgeschlagen.

Überragte mal wieder alle: Der neue Rekordweltmeister Johannes Thingnes Bö.

Danilo Riethmüller enttäuschte in seinem ersten WM-Rennen.

Stürzte in der Strafrunde: Justus Strelow.

Ebenfalls chancenlos: Philipp Horn.