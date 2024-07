1/7 Wenig überraschend war Kristijan Jakic der erste Neuzugang für die kommende Saison. Der FCA hat die Kaufoption gezogen, für die vereinbarte Ablösesumme in Höhe von fünf Millionen Euro wechselt der kroatische Nationalspieler von Frankfurt nach Augsburg. Der defensive Mittelfeldspieler unterschrieb einen langfristigen Vertrag über vier Jahre bis zum 30. Juni 2028. Er war bereits in der Rückrunde 23/24 an den FCA ausgeliehen.

Foto: Tom Weller, dpa