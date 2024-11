Friedsam komplettiert deutsches Tennis-Team in Malaga

Anna-Lena Friedsam komplettiert das deutsche Tennis-Team bei der Endrunde im Billie Jean King Cup in der kommenden Woche. Die 30-Jährige ist nach einer längeren Verletzungspause wieder gesund und wurde von Kapitän Rainer Schüttler als fünfte Spielerin nominiert. Zudem gehören Tatjana Maria, Jule Niemeier, Laura Siegemund und Eva Lys zur deutschen Auswahl, die im Achtelfinale am 15. November in Malaga auf Großbritannien trifft.

«Mit ihr im Team haben wir jetzt viele Möglichkeiten für die Aufstellung im Einzel und Doppel», sagte Schüttler. «Das hat uns als Team auch in der Vergangenheit extrem stark gemacht.»

Deutschland hatte sich in der Qualifikation in Brasilien durchgesetzt. Gegen England geht die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes als Außenseiter in die Partie.