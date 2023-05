Tennis-Frauen treffen auf Italien und Frankreich

Die ungesetzten deutschen Tennis-Frauen spielen im November in der Finalrunde des Billie-Jean-King-Cups gegen Frankreich und Italien um den Halbfinaleinzug.

Das ergab die Auslosung in London. In der Gruppe D mit den Deutschen sind die Französinnen als Nummer vier der Setzliste und möglicherweise mit Top-Ten-Spielerin Caroline Garcia favorisiert. Die deutsche Auswahl von Teamchef Rainer Schüttler ging aber Titelverteidiger Schweiz und Vorjahresfinalist Australien aus dem Weg.

Gruppenspiele in Sevilla

Vom 7. bis 10. November werden im spanischen Sevilla die Gruppenspiele ausgetragen. Die vier Sieger-Nationen der Dreier-Gruppen ziehen ins Halbfinale am 11. November ein, das Endspiel steigt einen Tag später. Es werden pro Begegnung jeweils zwei Einzel und ein Doppel ausgetragen.

Die deutschen Damen mit Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria und Wimbledon-Viertelfinalistin Jule Niemeier hatten sich im April mit einem Heimsieg in Stuttgart gegen Brasilien für die Finals des Billie-Jean-King-Cups qualifiziert. Auf die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber musste das Team verzichten. Sie pausiert derzeit, weil sie Mutter geworden ist, plant aber eine Rückkehr auf die Tennis-Tour.

Im vergangenen Jahr hatte die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes den Sprung in die Finalrunde verpasst und sich erst in der Abstiegsrelegation in Kroatien den Klassenverbleib in der Weltgruppe gesichert. Der Mannschaftswettbewerb war lange als Fed Cup bekannt.

(dpa)