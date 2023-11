BK Häcken - Bayer Leverkusen live im TV und Stream: Übertragung der Europa League

Für Bayer Leverkusen geht es in der Europa League als nächstes gegen den BK Häcken. Hier erfahren Sie alles rund um Termin und Übertragung des Spiels.

Die Gruppenphase der Europa League 2023/24 nähert sich ihrem Ende. Die Spieler von Bayer Leverkusen können sich allerdings schon jetzt zurücklehnen, obwohl noch die beiden letzten Spieltage zu spielen sind. Denn mit vier Siegen in vier Spielen ist es beinahe unmöglich, dass die Mannschaft den Gruppensieg nicht einfährt. Außerdem spielen die Leverkusener als nächstes gegen die Schweden vom BK Häcken - die bislang noch kein einziges Spiel in dieser Europa League-Saison gewonnen haben.

Für den BK Häcken gibt es also gar keine Chance mehr, noch in die Play-Offs zu kommen. Dennoch wäre den Schweden ein Sieg sicherlich mehr als recht - denn dann müssten sie nicht sieglos aus dem Turnier ausscheiden. Sollte es gegen Leverkusen nicht reichen, dann haben sie am letzten Spieltag der Gruppenphase aber auch noch einmal die Chance, gegen Qarabağ Ağdam einen Sieg einzufahren.

Wann findet das Spiel Leverkusen - BK Häcken statt? Ist die Partie auch im Free-TV zu sehen? Hier erfahren Sie alles rund um die Übertragung des nächsten Europa League-Spiels der Leverkusener.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Europa League 2023/24: BK Häcken gegen Bayer Leverkusen - Termin und Uhrzeit des Spiels

Das Spiel findet am fünften Spieltag der Gruppenphase statt. Laut Europa League 2023/24-Spielplan bedeutet das, dass die beiden Mannschaften am Donnerstag, dem 30. November, aufeinandertreffen. Das Spiel wird erst zu recht später Stunde gespielt - los geht's um 21.00 Uhr. Die Partie findet diesmal im Heimstadion der Schweden statt, dem Ullevi-Stadion in Göteburg. Zumindes auf einen kleinen Vorteil durch das Spielen vor dem heimischen Publikum kann der BK Häcken also hoffen.

Häcken - Leverkusen in der Europa League 2023/24: Übertragung live im Free-TV und Stream

Generell gilt, dass einige Spiele der Europa League 2023/24 auch im Free-TV zu sehen sind. Der Grund dafür ist, dass sich RTL wieder die exklusiven Übertragungsrechte gesichtert hat. Der Sender zeigt daher ausgewählte Spiele im Abendprogramm. Die Übertragung der übrigen Europa League-Spiele wird jedoch ins Streaming verschoben. Wer diese sehen will, der kommt auch hier wieder nicht an einem kostenpflichtigen Abo vorbei. Mit diesem sind dann aber auch sämtliche Spiele der Europa League im Live-Stream auf RTL+ zu empfangen.

Das Spiel Bayer Leverkusen - BK Häcken hat es leider nicht in die Übertragung im TV geschafft. Stattdessen zeigt RTL am 30. November ein Spiel aus der Conference League. Für diese hat der Mediengigant sich ebenfalls die Lizenz gesichert.

Hier haben wir Ihnen noch einmal alle wichtigen Infos rund um die Übertragung des Spiels Bayer Leverkusen - BK Häcken zusammengefasst:

Spiel: Bayer Leverkusen - BK Häcken, 5. Spieltag in der Gruppenphase der UEFA Europa League 2023/2024

- BK Häcken, 5. Spieltag in der der 2023/2024 Datum: Donnerstag, 30. November 2023

Donnerstag, 30. November 2023 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Ullevi-Stadion, Göteburg

Ullevi-Stadion, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: RTL +

Live-Ticker zur Europa League 2023/24: Aufstellung und Ergebnisse beim Spiel BK Häcken - Bayer Leverkusen

Da das Spiel nicht im Free-TV zu sehen ist, sind Alternativen für alle ohne ein RTL+-Abo gefragt. Eine solche Alternative bietet unser Live-Ticker. Mit diesem lässt sich das Geschehen auf dem Spielfeld in Echtzeit mitverfolgen. Das bietet sich auch für diejenigen an, die über ein entsprechendes Abo verfügen, aber lieber ein anderes zur fraglichen Uhrzeit stattfindendes Spiel der Europa League sehen möchten. Mit dem Live-Ticker sind die Ereignisse aller Europa League-Partien immer verfügbar.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

BK Häcken vs. Bayer Leverkusen: Bilanz der Partie

Der BK Häcken und Bayer Leverkusen hatten bislang nur ganz wenige Gelegenheiten, sich in einem europäischen Turnier zu begegnen. Daher ist es wenig verwunderlich, dass es dieses Jahr zum ersten Duell der Mannschaften kam. Das letzte Spiel konnte Leverkusen dabei mit 4:0 klar für sich entscheiden. Ob sich das beim Aufeinandertreffen am 30. November anders gestalten wird, bleibt noch abzuwarten. Als Favorit gehen die Leverkusener in jedem Fall ins Match am Donnerstag.