Blau-Weiß Lohne - FC Augsburg im DFB-Pokal: Live-Ticker und Übertragung

DFB-Pokal 2022/23: Die Partie Blau-Weiß Lohne - FC Augsburg läuft live im TV und Stream. Auch gratis im Free-TV? Infos zur Übertragung und einen Live-Ticker finden Sie hier.

DFB-Pokal, die Achtzigste: Die Saison 2022/23 steht bevor. Los geht es am 29. Juli 2022, das große Finale wird am 3. Juni 2023 wie üblich im Berliner Olympiastadion zu Berlin zelebriert.

Wieder sind sämtliche Vereine der Bundesliga und der zweiten Liga dabei. Doch nicht nur die Riesen und die üblichen verdächtigen Scheinriesen bringen den Ball ins Rollen – das Reglement spült jedesmal auch Vereine an den Start, von denen man außerhalb ihrer Heimat möglicherweise noch nicht allzu viel gehört hat. Tut man damit dem TuS Blau-Weiß Lohne unrecht, dem nächsten Pokal-Gastgeber des FC Augsburg? Warten wir das Spiel ab.

Hier finden kommen die Infos zum Spiel Blau-Weiß Lohne - FC Augsburg: Termin, Uhrzeit, Live-Übertragung im TV oder Stream und die bisherige Bilanz der beiden Vereine. Außerdem gibt es einen Liveticker, der Ihnen alle Einzelheiten in Echtzeit liefert.

Blau-Weiß Lohne - FC Augsburg im DFB-Pokal 2022/23: Termin und Uhrzeit - wann ist Anstoß?

Die Augsburger sind am Sonntag, 31.07.2022, beim TuS Blau-Weiß Lohne zu Gast. Anstoß ist um 15.30 Uhr.

TuS Blau-Weiß Lohne gegen FC Augsburg im Free-TV? Übertragung live im TV und Stream

Die Partie Blau-Weiß Lohne vs. FC Augsburg wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Hier finden Sie alle Eckdaten im Überblick:

Spiel: Blau-Weiß Lohne gegen FC Augsburg , 1. Runde im DFB-Pokal 2022/23

Blau-Weiß gegen , 1. Runde im DFB-Pokal 2022/23 Datum: Sonntag, 31. Juli 2022

Sonntag, 31. Juli 2022 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Heinz-Dettmer-Stadion, Lohne

Heinz-Dettmer-Stadion, Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

DFB-Pokal 2022/23: Blau-Weiß Lohne vs. FC Augsburg live - Ergebnis, Aufstellung, Spielstand im Live-Ticker

Dieses Datencenter liefert Ihnen alle Infos zum DFB-Pokal 2022/23. Unter anderem wird kurz vor dem Spiel Blau-Weiß Lohne gegen den FC Augsburg die Aufstellung gezeigt, außerdem finden Sie immer aktuell die Termine des Pokals.

In unserem Liveticker können Sie die Highlights der Partie am 31. Juli 2022 mit Auswechslungen, Toren und Karten jedeweder Farbe verfolgen.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung TuS Blau-Weiß Lohne gegen FC Augsburg live - nur auf Sky

Wenn Sie für die Saison 2022/23 möglichst viele kostenlose Übertragungen vom DFB-Pokals erhofft haben, müssen wir Sie leider enttäuschen – ARD und ZDF sitzen diesmal am Katzentisch. In der ersten Runde übertragen sie ganze vier Spiele.

Die Begegnung Blau-Weiß Lohne gegen den FC Augsburg gehört nicht dazu – wir müssen Sie ans Pay-TV verweisen. Sky hat sich für die neue Spielzeit des Pokals den Löwenanteil der Übertragungsrechte gesichert. Wenn Ihnen also unser kostenloser Liveticker wider Erwarten nicht genügen sollte, wird es Ihnen an den Geldbeutel gehen.

Sky überträgt bringt alle Spiele der 1. Runde des DFB-Pokals live und in kompletter Länge. Mit SkyGo kann man als Abonnent das volle Programm im Livestream verfolgen. Alternativ gibt es das Angebot auch bei Wow (bisher Sky Ticket).

DFB-Pokal 2022/23: TuS Blau-Weiß Lohne und FC Augsburg - Bilanz und Infos

Die beiden Vereine sind sich bisher noch nicht auf dem Rasen begegnet.

TuS Blau-Weiß Lohne

Blau-Weiß Lohne heißt laut Vereinsregister offiziell "Turn- und Sportverein Blau-Weiß Lohne von 1894 e.V.". Er ist im niedersächsischen Lohne (Landkreis Vechta) zu Haus und hatte 2019 rund 4000 Mitglieder. Der 1894 gegründete Klub spielt in der Regionalliga Nord, seit er in der Saison 2021/22 als Meister der Oberliga Niedersachsen aufgestiegen ist. Außerdem war Lohne 2022 Niedersachsen-Pokalsieger der Amateure.

FC Augsburg

Der Verein aus der schwäbisch-bayerischen Metropole trägt amtlich den Namen "Fußball-Club Augsburg 1907 e. V." - er ging 1969 aus einer Fusion des BC Augsburg mit der Lizenzspieler-Abteilung des TSV Schwaben Augsburg hervor. Die Profi-Abteilung bei den Fußballern ist ein Unternehmen namens "Fußball-Club Augsburg 1907 GmbH & Co. KGaA". Der Club aus der drittgrößten bayerischen Stadt hatte im Mai 2022 etwas mehr als 20.000 Mitglieder.

Der FCA ist in der Saison 2011/12 in die Bundesliga aufgestiegen und hat diese Klasse seitdem ununterbrochen gehalten, auch wenn den Fans am Spielfeldrand mitunter der Atem stockte. Seit 2009 trägt die erste Mannschaft des FCA ihre Heimspiele in der neu erbauten WWK-Arena aus. Dabei handelt es sich um ein reines Fußballstadion mit 30.660 Plätzen.

