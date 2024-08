BMX Freestyle bei Olympia 2024: Zeitplan, Termine und Übertragung

Die Olympischen Sommerspiele 2024 starten am 26. Juli in Frankreichs Hauptstadt Paris. Bis zum 11. August 2024 messen sich Sportlerinnen und Sportler in ihren Disziplinen mit den Besten weltweit. BMX Freestyle gehört zu den Sportarten, die bei Olympia 2024 noch verhältnismäßig neu sind. Genau wie beispielsweise 3x3 Basketball ist die Disziplin erst zum zweiten Mal mit dabei. Nachdem die Sportarten erstmalig 2021 bei den Sommerspielen in Tokio olympisch wurden, haben Athletinnen und Athleten auch drei Jahre später wieder die Möglichkeit, gegeneinander anzutreten.

An welchen Terminen ist die Austragung der BMX-Freestyle-Wettkämpfe angesetzt? Alle wichtigen Informationen zu Zeitplan sowie Übertragung lesen Sie in diesem Artikel. Hier gibt es eine Übersicht zu allen Details rund um BMX Freestyle bei Olympia 2024.

BMX Freestyle bei Olympia 2024: Termine und Zeitplan

Während sich die Entscheidungen in anderen Disziplinen über mehrere Tage - teilweise fast über die gesamte Zeit der Olympischen Spiele 2024 hinziehen - wird die Radsportdisziplin "BMX Freestyle" nur wenige Wettkampftage beanspruchen. Wie es der Zeitplan der Olympischen Sommerspiele vorsieht, finden die Entscheidungen beim BMX Freestyle ausschließlich am 30. und 31. Juli 2024 statt.

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht, die den detaillierten Zeitplan zeigt.

Dienstag, 30. Juli 2024:

13.25 Uhr: Damen Park Qualifikation

15.11 Uhr: Herren Park Qualifikation

Mittwoch, 31. Juli 2024:

13.10 Uhr: Damen Park Finale

14.44 Uhr: Herren Park Finale

Sowohl die Qualifikation als auch das Finale der Damen und der Herren wird im La Concorde 2 in Paris ausgetragen.

So läuft die Übertragung beim BMX Freestyle: Olympia 2024

Die Übertragung der Olympischen Sommerspiele wird 2024 durchWarner Bros. Discovery gewährleistet. Das bedeutet: einzelne Sport-Events und Medaillenentscheidungen werden live im Free-TV bei Eurosport 1 zu sehen sein. Aber auch die öffentlich-rechtlichen Sender haben die Olympischen Spiele 2024 im Programm - aufgrund von Sublizenzen, mit denen auch sie Spiele ausstrahlen können.

Am 30. Juli 2024 wird es einen Live-Stream zum BMX Freestyle bei der ARD geben. Beginn ist um 13.20 Uhr. Das Finale beim BMX Freestyle wird ebenfalls von der ARD übertragen. Die Übertragung beginnt um 13.10 Uhr. Außerdem gibt es einen kostenpflichtigen Stream bei discovery+.

BMX Freestyle bei Olympia 2024: Darum geht es bei der Disziplin

Beim Bicycle Motocross (BMX) Freestyle, wie die Disziplin eigentlich heißt, geht es darum, innerhalb von einer Minute so viele Kunststücke auf den speziell entwickelten Rädern zu zeigen, wie es den Athletinnen und Athleten nur möglich ist. Bei der Bewertung spielen Kriterien wie die Schwierigkeit der gezeigten Tricks, die Kreativität und der Stil sowie die Sprunghöhe eine entscheidende Rolle.

Die Sportart hat ihre Ursprünge in Kalifornien der 1970er Jahre. Dort spaltete sie sich schnell von BMX-Rennen ab und galt fortan als eigenständige Disziplin. Hoher Beliebtheit erfreute sie sich vor allem unter jungen Menschen. Inzwischen ist BMX Freestyle jedoch immer bekannter geworden und mittlerweile auch fester Bestandteil diverser Extremsportwettbewerbe.

Ein eigener BMX Freestyle World Cup wurde erstmalig 2016 von der Union Cycliste Internationale UCI veranstaltet.