BMX Race bei Olympia 2024: Zeitplan, Termine und Übertragung

Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris werden für die Disziplin "BMX Race" jeweils für Damen und Herren Medaillen vergeben. Für wen es nach einer eher unbekannten und neuen olympischen Sportart klingen mag, wird es überraschend sein, dass BMX Race bereits seit 2008 olympisch ist. Auch wenn es sich dabei eigentlich um eine Radsportdisziplin handelt, geht es beim BMX Race extremer zu - wenn die Sportlerinnen und Sportler im Stile von Motocross-Fahrenden ihre Runden drehen.

Wann finden die BMX-Race-Wettkämpfe statt? Und auf welchen Kanälen oder Portalen kann man sie live mitverfolgen? In diesem Artikel haben wir alle zentralen Informationen rund um Termine, Zeitplan und Übertragung im Free-TV und Stream für Sie zusammengetragen.

BMX Race bei Olympia 2024: Termine und Zeitplan

Die Olympischen Spiele 2024 in der französischen Hauptstadt Paris finden vom 26. Juli bis zum 11. August 2024 statt. Dem Zeitplan der Olympischen Sommerspiele zufolge wurden die Wettkämpfe des BMX Race am Donnerstag, dem 1. August 2024 und am Freitag, dem 2. August 2024 veranstaltet.

Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Auflistung der einzelnen Termine:

Donnerstag, 1. August 2024:

20.00 Uhr: Herren Viertelfinale Durchgang 1

20.20 Uhr: Damen Viertelfinale Durchgang 1

21.00 Uhr: Herren Viertelfinale Durchgang 2

20.40 Uhr: Damen Viertelfinale Durchgang 2

21.20 Uhr: Herren Viertelfinale Durchgang 3

21.40 Uhr: Damen Viertelfinale Durchgang 3

22.05 Uhr: Herren Last Chance Race

22.15 Uhr: Damen Last Chance Race

Freitag, 2. August 2024:

20.00 Uhr Herren Halbfinale Durchgang 1

20.15 Uhr: Damen Halbfinale Durchgang 1

20.30 Uhr: Herren Halbfinale Durchgang 2

20.45 Uhr: Damen Halbfinale Durchgang 2

21.00 Uhr: Herren Halbfinale Durchgang 3

21.15 Uhr: Damen Halbfinale Durchgang 3

21.35 Uhr: Herren Finale

21.50 Uhr: Damen Finale

Dabei fanden sowohl die Entscheidungen am Donnerstag als auch die am Freitag im BMX Stadium in Paris statt.

BMX Race: Übertragung der olympischen Spiele 2024 im Live-Stream

2024 wird die Übertragung der Olympischen Sommerspiele in Paris in erster Linie von Warner Bros. Discovery übernommen. Das Medienunternehmen hat sich die Rechte für das große Sportereignis im Sommer 2024 gesichert. Im Umkehrschluss bedeutet das für alle, die die Olympiade im Free-TV anschauen möchten, dass sie bei Eurosport 1 einschalten müssen. Allerdings gingen bei der Rechteverteilung auch die öffentlich-rechtlichen Sender nicht leer aus,was die Übertragung der olympischen Spiele angeht: Sie konnten Sublizenzen erwerben, dank derer sie ebenfalls einzelne Entscheidungen zeigen dürfen.

Das Viertelfinale im BMX Race der Frauen und Männer war im ZDF, das Finale in der ARD zu sehen. Die finale Übertragung begann um 21..35 Uhr. Wer lieber online schauen möchte, konnte auch auf den ARD Live-Stream oder den ZDF Live-Stream zurückgreifen.

Alternativ kann man die Entscheidungen im BMX Race auch bei discovery+ im Stream verfolgen. Die werbegestützte Variante kostet derzeit 3,99 Euro im Monat. Mit Werbung werden 5,99 Euro fällig.

BMX Race bei Olympia 2024: Wer hat 2021 in Tokio gewonnen?

Bei den Damen konnte sich bei den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio die Britin Bethany Shriever durchsetzen und Gold gewinnen. Silber holte Mariana Pajón aus Kolumbien und Bronze die Niederländerin Merel Smulders.

Die Flaggen der gleichen drei Länder wurden auch bei den Herren im Anschluss an die Rennen über dem Siegetreppchen gehisst - nur in anderer Reihenfolge: Die Niederlande konnte sich dank Niek Kimmann über Gold freuen. Kye Whyte holte für das Vereinigte Königreich die Silbermedaille und der Kolumbianer Carlos Alberto Ramirez Yepes brachte Bronze mit nach Hause.