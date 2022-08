Bochum gegen den FC Bayern live im TV und Stream: Termin und Übertragung

Heute treffen die Bochumer auf den Rekord-Meister. Wir haben hier alle Infos für Sie rund um die Übertragung der Partie im TV und Stream.

Es könnte für die Bochumer fast nicht schlechter laufen. Nach einem schwachen Start in die Saison mit gleich zwei Niederlagen ist ihr nächster Gegner nun der Tabellenführer und 32-fache Meister FC Bayern München.

Der VfL Bochum, der erst letztes Jahr wieder in die 1. Bundesliga aufgestiegen war, muss nun versuchen, nicht noch mehr Niederlagen gleich zu Beginn der Saison einzufahren. Für die Moral der Spieler dürfte das denkbar schlechte Auswirkungen haben. Ganz anders läuft es für die Bayern: Auch nach dem Verlust von Robert Lewandowski ist der Verein absolut dominant in der Bundesliga. Auch der neue Star-Stürmer Sadio Mané konnte in den ersten Spielen bereits glänzen.

Termin und Uhrzeit der Partie VfL Bochum gegen FC Bayern München – wann ist Anstoß

Das Spiel zwischen Bochum und Bayern ist das letzte des 3. Spieltages der 1. Bundesliga. Es findet am Sonntag, 21. August, statt. Wie üblich werden am Sonntag zwei Spiele gespielt, eines um 15.30 Uhr und eines um 17.30 Uhr. Die Partie Bochum - Bayern wird um 17.30 angepfiffen.

Ein Hoffnungsschimmer für die Bochumer beim Blick in den Spielplan dürfte am Sonntag sein, dass das Spiel bei ihnen zu Hause im Vonovia-Ruhrstadion stattfindet.

Datum : 21. August

: 21. August Uhrzeit : 17.30 Uhr

: 17.30 Uhr Ort: Vonovia-Ruhrstadion

VfL Bochum vs. FC Bayern live um TV und Stream – wird das Spiel auch im Free-TV übertragen?

Die Rechte an der Übertragung der 1. Bundesliga werden immer wieder neu verhandelt. Doch auch in dieser Saison haben sich die Pay-TV-Sender Sky und DAZN die Übertragungsrechte gesichert. Lediglich Zusammenfassungen wie die Sportschau im Öffentlich-Rechtlichen gibt es im Free-TV. Bei uns finden Sie alle Informationen rund um die Übertragung der Spiele der 1. Bundesliga 2022/2023 live im TV und Stream.

Die Spiele, die sonntags ausgetragen werden, sind dieses Mal in der Regel bei DAZN zu sehen. Das gilt auch für die Partie VfL Bochum - FC Bayern. Wer das Spiel sehen möchte, muss daher ein Abo bei dem Streaminganbieter abschließen.

Dasselbe gilt für all diejenigen, die das Spiel im Stream verfolgen möchten. Auch hier bietet das DAZN-Fußballangebot die entsprechende Option für die Zuschauer, um die Bundesliga online zu schauen.

Free-TV: -/-

-/- Pay-TV: DAZN

Stream: DAZN

Live-Ticker, Ergebnisse und Spielplan der Partie VfL Bochum gegen FC Bayern München

Für all diejenigen, die sich immer noch gegen die teuren Angebote der Pay-TV-Sender wehren, aber trotzdem die Spiele der 1. Bundesliga sehen möchten, gibt es noch einige klassische Alternativen. Eine davon ist das Verfolgen des Spiels zwischen den Bochumern und den Bayern in unserem Liveticker.

.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

VfL Bochum - FC Bayern live im Radio

Eine weitere Option bietet das Bundesliga-Radio. Wie in früheren Zeiten können Sie so dem Geschehen im Vonovia-Ruhrstadion folgen. Der große Vorteil dabei ist, dass Sie nebenher problemlos arbeiten können. Daher bietet sich eine Radio-Übertragung besonders für all diejenigen an, die am Tag des Spiels nicht von der Arbeit wegkönnen.

VfL Bochum vs. FC Bayern München: Bilanz der Partie

Die Bilanz zwischen den beiden Vereinen dürfte den Bochumern Hoffnung schenken. Zwar haben sie zwei der bislang drei Aufeinandertreffen der Klubs verloren, eines davon sogar niederschmetternd 0:7. Doch das letzte Mal, als sich die beiden in der Bundesliga im vergangenen Jahr gegenüberstanden, konnte Bochum siegreich mit 4:2 vom Platz ziehen.