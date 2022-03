VfL Bochum - SC Freiburg im DFB-Pokal: Liveticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

Das DFB-Pokal Viertelfinale zwischen Bochum und Freiburg läuft Anfang März live im TV und Stream. Wir haben einen Live-Ticker und alle Infos zur Übertragung für Sie.

Acht Mannschaften haben es in das Viertelfinale des aktuell laufenden DFB-Pokals geschafft. Unter ihnen sind vier Teams aus der Bundesliga und vier Clubs aus der 2. Spielklasse. Es ist erst das zweite Mal in der Geschichte des deutschen Turniers, dass es vier Vereine aus der 2. Liga in das Viertelfinale geschafft haben. Mit dem VfL Bochum und dem SC Freiburg treffen zwei Bundesligisten im Viertelfinale des DFB-Pokals aufeinander.

Sie möchten mehr zur Partie zwischen Bochum und Freiburg erfahren? Dann sind Sie hier genau richtig. Neben dem genauen Termin und der Uhrzeit für den Anpfiff haben wir auch alle Infos zur Übertragung des Pokalspiels für Sie. Darüber hinaus informiert Sie unser Liveticker über alle Tore und Highlights des Spiels und verrät Ihnen außerdem die Aufstellung der beiden Teams.

VfL Bochum - SC Freiburg im DFB-Pokal Viertelfinale 2021/22: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Die beiden Bundesligisten VfL Bochum und SC Freiburg treffen am Mittwoch, 2. März 2022, im Viertelfinale des DFB-Pokals 21/22 aufeinander. Anstoß der Partie ist um 20.45 Uhr im Vonovia Ruhrstadion in Bochum.

Bochum gegen Freiburg im Free-TV? Übertragung heute live im TV und Stream

Die Partie zwischen Bochum und Freiburg wird es neben der Übertragung im Pay-TV bei Sky auch frei empfänglich im Free-TV zu sehen geben. Die ARD zeigt das Viertelfinale des DFB-Pokals in voller Länge. Alle Infos zur Übertragung des Pokalspiels im Überblick:

Spiel : VfL Bochum - SC Freiburg , Viertelfinale DFB-Pokal 2021/22

- , Viertelfinale DFB-Pokal 2021/22 Datum: Mittwoch, 2. März 2022

Mittwoch, 2. März 2022 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Vonovia Ruhrstadion , Bochum

, Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: ARD , Sky

Liveticker zu VfL Bochum vs. SC Freiburg: Aufstellung, Spielstand und Ergebnis beim DFB-Pokal 2021/22

Mit unserem Datencenter sind Sie immer aktuell über alle Termine und Ergebnisse der Spiele des DFB-Pokals 2021/22 informiert. Natürlich können Sie hier im Liveticker auch die Partie zwischen dem VfL Bochum und dem SC Freiburg verfolgen - mit allen Toren, gelben und roten Karten und den Highlights des Spiels als Kommentar. Kurz vor Anpfiff des Pokalsspiels finden Sie hier außerdem die Aufstellung der beiden Mannschaften.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Je weiter das Turnier voranschreitet, desto mehr Partien werden auch im Free-TV übertragen. Im Halbfinale sind es aktuell zwei der vier Spiele, die Sie kostenlos im Free-TV ansehen können. Beide Begegnungen im Halbfinale sowie das Finale im Mai werden ebenfalls im Ersten übertragen. Alle Spiele des Turniers gibt es außerdem im TV und Stream bei Sky zu sehen.

Das Viertelfinale zwischen Bochum und Freiburg können Sie natürlich auch online im Live-Stream der ARD verfolgen.

DFB-Pokal 21/22: Bochum gegen Freiburg - Bilanz und Infos

Bochum und Freiburg sind sich laut fussbaldaten.de bisher 20 Mal auf dem Platz begegnet. Neun Spiele konnte der VfL Bochum für sich entscheiden, während sieben Partien an den SC Freiburg gingen. Vier Mal trennten sich die beiden Vereine Unentschieden. Das letzte Spiel zwischen den beiden Mannschaften fand im November 2021 im Rahmen der aktuellen Bundesliga Saison statt. Bochum gewann das Heimspiel mit 2:1.

VfL Bochum

Liga: 1. Bundesliga

Trainer: Thomas Reis

Stadion: Vonovia Ruhrstadion

SC Freiburg

Liga: 1. Bundesliga

Trainer: Christian Streich

Stadion: Europa-Park Stadion

