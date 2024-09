Borussia Dortmund - Celtic Glasgow live im TV und Stream: Übertragung der Champions League 24/25

Während Borussia Dortmund schon des Öfteren in der Champions League partizipiert hat, bleiben die Siege in den letzten Jahren eher aus. Zuletzt gelang es dem Team in der Saison 96/97 den Pokal zu holen. In den vergangenen Jahren ging es meist nicht über das Achtel- oder auch Viertelfinale hinaus. Bis die Mannschaft es letzte Saison sogar in Finale schafft, dort aber gegen Real Madrid eine Niederlage einstecken musste. Um erneut die Chance auf den Pokal zu bekommen, muss sich der BVB in der Ligaphase nun erst einmal gegen Celtic Glasgow beweisen.

In Schottland selbst gehört Celtic Glasgow zu den führenden Vereinen des Landes. Doch blickt man auf ihre Leistung in internationalen Wettbewerben, ist die Bilanz eher durchwachsen. So hat sich Celtic zwar schon oft für die Champions League qualifiziert, doch hat die Mannschaft es im Wettbewerb selbst meist nicht über die Gruppenphase hinaus geschafft. Lediglich das Achtelfinale haben die Schotten in drei Saisons erreichen können. Mit Dortmund hat Celtic also einen starken Gegner, gegen den es sicherlich nicht leicht wird.

Wann findet das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Celtic Glasgow in der Champions League 24/25 statt? Wo wird die Partie übertragen? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen können Sie hier nachlesen.

Borussia Dortmund vs. Celtic Glasgow in der Champions League: Termin und Anstoß

Dem Spielplan der Champions League 24/25 nach findet das Match zwischen Dortmund und Glasgow am Dienstag, dem 1. Oktober 2024, statt. Anstoß der Partie ist um 21 Uhr im Signal Iduna Park in Dortmund.

BVB - Celtic live im TV und Stream: CL-Übertragung auch im Free-TV?

Die Rechte der Übertragung der Champions League 24/25 haben sich in dieser Saison der Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime gesichert. Im Free-TV wird also kein Spiel, bis auf das Finale am 31. Mai 2025 gezeigt. Wenn Sie sich die Partie zwischen Borussia Dortmund und Celtic Glasgow ansehen wollen, kommen Sie um ein kostenpflichtiges Abonnement bei Amazon Prime nicht herum. Der Anbieter hat für dieses Match nämlich das Exklusivrecht. Aktuell kostet ein Abo von Amazon Prime 8,99 Euro pro Monat. Studenten und Azubis zahlen jedoch nur die Hälfte und Erstnutzer können außerdem den 30-tägigen Gratiszeitraum nutzen.

Hier finden Sie noch einmal alle Infos zum Spiel im Überblick:

Spiel: Borussia Dortmund - Celtic Glasgow, Ligaphase der Champions League 24/25, 2. Spieltag

Datum: 1. Oktober 2024

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Signal Iduna Park, Dortmund

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: Amazon Prime

Übertragung im Live-Stream: Amazon Prime

Borussia Dortmund gegen Celtic Glasgow: Bilanz beider Teams

Laut der Seite fussballdaten.de sind sich die beiden Mannschaften erst viermal auf dem Rasen begegnet. Drei Siege konnte dabei Dortmund für sich verbuchen. Glasgow hat währenddessen lediglich einmal gewonnen. All diese Partien liegen jedoch sehr weit zurück. Zwei davon fanden in den Neunzigern statt und die anderen beiden sogar in den Achtzigern. Die Aufeinandertreffen fanden bisher alle im Zuge der Europa League statt. Betrachtet man zusätzlich die Performance der beiden Mannschaften während der Champions League in den vergangenen Jahren, kann man davon ausgehen, dass Dortmund als Favorit in das Match geht.