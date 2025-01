Borussia Dortmund - Schachtar Donezk live im TV und Stream: Übertragung der Champions League 24/25

Die Ligaphase der Champions League 2024/25 ist bald vorbei: Ende Januar steht für die teilnehmenden Mannschaften bereits der 8. und damit letzte Spieltag der Vorrunde an. Borussia Dortmund empfängt dann den ukrainischen Verein Schachtar Donezk. Bei den kriselnden Schwarzgelben lief es zuletzt auch in der Königsklasse nicht mehr rund - gegen den FC Bologna verlor der Bundesligist auf denkbar unglückliche Weise mit 1:2, woraufhin die Entlassung von Cheftrainer Nuri Şahin folgte. Wer langfristig in seine Fußstapfen treten wird, ist derzeit noch unklar - vorübergehend wurde U19-Coach Mike Tullberg als Interimstrainer installiert.

Der kommende BVB-Gegner Schachtar Donezk konnte in der Champions League derweil bislang noch nicht wirklich überzeugen. Von den bisherigen sieben Spielen gewann das Team von Übungsleiter Marino Pusic lediglich zwei, zudem stehen ein Remis sowie vier Niederlagen für die Ukrainer zu Buche. Aufgrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine trägt Schachtar Donezk seine Heimspiele in der Königsklasse in der Gelsenkirchener Veltins-Arena aus - dort spielt normalerweise Schalke 04. Für die Partie gegen den BVB reist die Mannschaft nach Dortmund.

Wann genau findet das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Schachtar Donezk in der Champions League 24/25 statt? Wie sieht es mit der Live-Übertragung im TV und Stream aus? Antworten auf diese Fragen und alle weiteren Infos zur Begegnung am 8. Spieltag der CL-Ligaphase 24/25 haben wir hier für Sie zusammengetragen.

Borussia Dortmund gegen Schachtar Donezk in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Dem Spielplan der Champions League 2024/25 zufolge findet die Partie zwischen Borussia Dortmund und Schachtar Donezk wie alle anderen Matches des achten Spieltags am 29. Januar statt. Damit fällt der Termin auf einen Mittwoch. Angepfiffen wird das Duell im Signal Iduna Park um Punkt 21 Uhr.

Borussia Dortmund - Schachtar Donezk live im TV und Stream: CL-Übertragung auch im Free-TV?

Die schlechte Nachricht vorweg: Borussia Dortmund gegen Schachtar Donezk gibt es nicht im Free-TV zu sehen. Stattdessen wird die Begegnung live bei DAZN übertragen. Generell laufen abgesehen vom Finale, das am 31. Mai 2025 ausgetragen wird, keine Spiele im linearen Fernsehen. Für die Übertragung der Champions League 2024/25 sind die beiden Streaming-Anbieter Amazon Prime Video und DAZN zuständig. Einen Großteil der Partien zeigt DAZN exklusiv, Prime Video hat sich derweil die Rechte für eine Dienstagspartie pro Spieltag gesichert.

Wer das Spiel zwischen dem BVB und Schachtar Donezk live und in voller Länge verfolgen möchte, kommt um ein DAZN-Abo nicht herum. Dafür werden in der günstigsten Variante mindestens 34,99 Euro pro Monat fällig. Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Spiel: Borussia Dortmund vs. Schachtar Donezk (CL-Ligaphase 24/25, Spieltag 8/8)

Datum: Mittwoch, 29. Januar 2025

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Signal Iduna Park, Dortmund

Übertragung im Free-TV: --

Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

BVB vs. Schachtar Donezk in der Champions League: Das sagt die Bilanz

Laut fussballdaten.de haben die beiden Mannschaften bislang viermal gegeneinander gespielt. Alle Begegnungen fanden dabei im Rahmen der Champions League statt. Drei Siege gehen auf das Konto der Borussen, eine Partie endete außerdem unentschieden. Auch das Torverhältnis fällt mit 10:3 zugunsten der Borussia aus. Angesichts der Tatsache, dass das letzte Spiel zwischen dem BVB und Schachtar Donezk im Jahr 2013 ausgetragen wurde, darf die Aussagekraft dieser Statistiken aber zumindest infrage gestellt werden. Am 29. Januar hat der Bundesligist den Heimvorteil auf seiner Seite, die direkte Qualifikation für das Achtelfinale läge nur mit einem Sieg gegen Schachtar im Bereich des Möglichen.