BVB gegen Hoffenheim heute live im TV und Stream: Infos zu DFB-Pokal-Übertragung und Termin

Im DFB-Pokal 23/24 läuft heute das Spiel Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim live im TV und Stream. Alle Infos rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung finden Sie hier.

Der DFB-Pokal gehört zu den ältesten nationalen Fußball-Pokalwettbewerben in Europa. Im Lauf der Jahre - das Turnier fand 1935 zum ersten Mal statt - hat er seine eigene reiche Geschichte und Tradition entwickelt. Das liegt auch an den manchmal sehr kontrastreichen Paarungen: In der zweiten Runde freut sich zum Beispiel Drittligist 1. FC Saarbrücken auf den Knüller gegen München. Kaiserslautern begrüßt den 1. FC Köln auf dem Betzenberg, und der BVB erwartet die TSG Hoffenheim.

Alle Infos zur Übertragung des Pokalspiels zwischen Dortmund und Hoffenheim live im TV und Stream haben wir hier für Sie.

Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim im DFB-Pokal 2023/24: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Die Begegnung zwischen Borussia Dortmund und der TSG Hoffenheim findet laut DFB-Pokal-Spielplan heute am 1. November 2023, statt. Anstoß ist um 18 Uhr im Dortmunder Signal Iduna Park.

BVB vs. TSG Hoffenheim live im TV und Stream: Alle Infos zur Übertragung

Die Übertragung vom DFB-Pokal 2023/24 spielt sich hauptsächlich gegen Bezahlung ab: Lediglich 15 der Matches werden in der ARD und beim ZDF übertragen. Die Begegnung zwischen Dortmund und Hoffenheim zählt leider nicht dazu, sie läuft exklusiv auf Sky und bei dessen Streaming-Dienst WOW. Um das Spiel live verfolgen zu können, brauchen Sie also ein Abo bei dem Pay-TV-Anbieter. Alle wichtigen Infos zur Übertragung finden Sie hier im Überblick:

Spiel: Borussia Dortmund gegen TSG Hoffenheim , 2. Runde im DFB-Pokal 2023/24

gegen , 2. Runde im DFB-Pokal 2023/24 Datum: Mittwoch, 1. November 2023

Mittwoch, 1. November 2023 Uhrzeit : 18 Uhr

18 Uhr Ort: Signal Iduna Park , Dortmund

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky Sport 3

Sky 3 Übertragung im Live-Stream: WOW

DFB-Pokal 2023/24: Borussia Dortmund gegen TSG Hoffenheim live - Ergebnis, Aufstellung und Spielstand im Live-Ticker

Wer kein Sky-Abo hat, muss sich nicht grämen - hier naht eine elegante Lösung, die exakt null Euro kostet. Bei uns finden Sie nämlich einen Live-Ticker zum Match zwischen BVB und Hoffenheim. Unser Datencenter liefert Ihnen auf Klick sämtliche Infos zu diesem Spiel gratis auf dem Monitor - und natürlich auch zu allen anderen Pokalspielen. Sie verpassen rein gar nichts - keinen Treffer, keinen Strafstoß, keinen Rausschmiss. Unsere Aktualisierung läuft in Echtzeit und bringt Sie ständig auf den neuesten Stand.

Lesen Sie dazu auch

Übertragung des DFB-Pokals 23/24: Welche Spiele laufen live auf Sky oder im Free-TV bei ZDF und ARD?

Alle Übertragungsrechte am aktuellen DFB-Pokal liegen beim Pay-TV-Sender Sky. Zusätzlich werden das ZDF und die ARD insgesamt 15 Spiele des Turniers im Free-TV ausstrahlen, davon aber nur wenige in den ersten Runden - es gibt nur jeweils zwei Spiele bei einem der beiden Sender zu sehen. Die noch schlechtere Nachricht: Das Spiel zwischen Dortmund und Hoffenheim gehört leider nicht dazu, es läuft exklusiv bei Sky. Später in der Spielzeit 23/24 gibt es aber immer mehr Matches auch im Free-TV zu sehen. ARD oder ZDF übertragen zum Beispiel beide Halbfinals und natürlich auch das Finale, das - wenn alles nach Plan verläuft - am 25. Mai 2024 im Berliner Olympiastadion ausgetragen wird.

BVB vs. TSG Hoffenheim: Die Bilanz

Unseren geschätzten Kollegen von fussballdaten.de verdanken wir die folgenden Infos: 33 Begegnungen der beiden Teams gab es bisher. Davon haben die Männer aus dem Ruhrpott 16 gewonnen, sieben Siege konnten die Badener verzeichnen. Demzufolge gab es zehn Unentschieden. Das Torverhältnis: 55:47 zugunsten des BVB.