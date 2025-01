Es geht immer noch schlechter

Joachim Löw ist ein weiser Mann. Der Trainer (Einschub: Wie lange muss ein Trainer ohne Anstellung sein, ehe vom „Ex-Trainer“ geschrieben wird?) verhalf der deutschen Nationalmannschaft 2014 mit einem psychologischen Kniff zum WM-Titel. Indem er Mario Götze aufforderte, der Welt zu zeigen, dass er besser sei als Lionel Messi, fühlte sich der deutsche Wunderknabe derart herausgefordert, dass er sogleich den Beweis antrat. Der Mensch vergleicht sich gerne. Meistens will er dabei nicht schlechter abschneiden, weshalb der Fünfer-Schüler im Normalfall auf seinen Dyskalkulie-Freund verweist.

Borussia Dortmund hat sich über Jahre hinweg mit den Besten der Besten verglichen. Meistens war es der FC Bayern. Meistens machte der Vergleich die Dortmunder nicht glücklich. In dieser Saison müssen sich die Borussen nach einer anderen Bezugsgröße umsehen. Die Münchner sind enteilt. Niemand käme auf die Idee, eine Schildkröte mit einem Puma zu vergleichen. Ein Blick nach England könnte den deutschen Traditionsverein fröhlich stimmen. Dort nämlich steht ein anderer Traditionsverein noch schlechter als die Borussen da. Manchester United ist Tabellen-13. und hat sechs der vergangenen neun Ligaspiele verloren. „Wir sind wohl das schlechteste Team in der Vereinsgeschichte“, sagte Trainer Ruben Amorim nach dem jüngsten 1:3 gegen Brighton & Hove Albion.

Ruben Amorim und Manchester United: erfolgreich ist anders

Die Engländer hatten den Coach erst Anfang November von Sporting Lissabon losgeeist. Eine Ablöse in Höhe von elf Millionen Euro linderte den Trennungsschmerz beim portugiesischen Klub. Glücklich ist Amorim in Manchester noch nicht geworden. Man müsse sich bewusst machen, „dass wir dabei sind, jeden Negativrekord zu brechen“, sagte er in Richtung seiner Spieler. Das Problem hat der Trainer erkannt. Noch aber ist nicht sicher, ob er den richtigen Pfad auf der Suche nach einer Lösung verfolgt. „Ich werde nichts ändern, egal was passiert“, verkündete er durchaus prinzipientreu. Immer und immerzu dasselbe zu tun, aber ein anderes Ergebnis zu erwarten, kann sich aber auch als Sackgasse erweisen.

Tatsächlich aber sorgt die Krise von Manchester in Dortmund nicht für bessere Laune. Wenn sie beim BVB aus dem Leid eines anderen Vereins Kraft ziehen, spielt meistens der FC Schalke 04 eine Hauptrolle. Ob man sich aber mit diesem Klub vergleichen will? Immerhin war Königsblau auch mal Champions-League-Teilnehmer. Und Mario Götze für den Wimpernschlag der Ewigkeit besser als Messi.