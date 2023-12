DFB-Pokal-Achtelfinale: Mönchengladbach - Wolfsburg live im Free-TV und Stream

Borussia Mönchengladbach trifft im DFB-Pokal auf den VfL Wolfsburg. Hier erfahren Sie alles rund um Termin und Übertragung des Spiels live im Free-TV und Stream.

Beim DFB-Pokal treffen in den späteren Runden immer mehr Top-Mannschaften aufeinander. Die meisten kleinen Vereine scheiden oftmals in den ersten beiden Runden gegen die Mannschaften aus der 1. und 2. Bundesliga aus. Ausnahmen bestätigen jedoch die Regel, wie zum Beispiel der FC Bayern feststellen musste - dieser schied gegen den Drittligisten Saarbrücken bereits in Runde zwei des Turniers aus. Viele andere Bundesliga-Vereine haben es aber unbeschadet in das Achtelfinale geschafft und treffen nun auf stärkere Gegner. Im Match zwischen Mönchengladbach und Wolfsburg treffen zwei Bundesliga-Kollegen aufeinander.

Wolfsburg hatte zuletzt einige Niederlagen in der Bundesliga einstecken müssen, befindet sich aber immer noch klar vor den Borussen in der Tabelle. Ein Sieg im DFB-Pokal wäre dennoch sicherlich gut für die Moral der Mannschaft, was sich dann auch auf die Bundesliga-Performance der Wolfsburger auswirken könnte.

Auch für Mönchengladbach wäre ein Sieg sicher mehr als willkommen. Damit wäre die Mannschaft auch im Viertelfinale des DFB-Pokals dabei, in dem dann nur noch wenige Bundesligisten mitspielen. Mit ein wenig Glück könnte also ein leichterer Gegner und damit ein wahrscheinlicher Einzug ins Halbfinale winken. Dafür muss allerdings zunächst der Bundesliga-Konkurrent Wolfsburg besiegt werden.

Wann findet das Spiel Mönchengladbach - Wolfsburg statt? Wird das Spiel auch im Free-TV übertragen? Hier finden Sie alle Infos rund um Termin und Übertragung des DFB-Pokal-Achtelfinales.

Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg im DFB-Pokal 23/24: Termin und Uhrzeit des Achtelfinales - Wann ist Anstoß?

Das Teilnehmerfeld des Turniers lichtet sich allmählich. Nun steht schon das Achtelfinale zwischen Mönchengladbach und Wolfsburg an. Dieses findet laut DFB-Pokal 23/24-Spielplan am Dienstag, dem 5. Dezember, statt. Im Rahmen dieses Turnierabschnittes wird auch die Partie Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg ausgetragen. Den Heimvorteil haben dabei die Borussen auf ihrer Seite - gespielt wird nämlich im Borussia-Park in Mönchengladbach. Anstoß des Spiels ist abends um 20.45 Uhr.

Borussia Mönchengladbach gegen VfL Wolfsburg: Übertragung des DFB-Pokal-Achtelfinales live im TV und Stream

Man kennt es mittlerweile nur zu gut: Die interessanten Fußballspiele werden nur im Pay-TV übertragen. Doch diesmal nicht - denn beim Spiel Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Wolfsburg handelt es sich um eine der wenigen von der ARD übertragenen Partien des DFB-Pokals. Damit ist das Spiel auch ganz ohne teures Abo im Free-TV zu sehen. Darüber hinaus gibt es auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen schon lange eine parallel laufende Übertragung zum TV-Programm im Stream. Konkret bedeutet das, dass das Spiel Mönchengladbach - Wolfsburg auch kostenfrei im Live-Stream in der ARD-Mediathek gesehen werden kann.

Wer aber ohnehin über ein Sky-Abo verfügt, der kann auch dieses Achtelfinale wie gewohnt über den Pay-TV-Sender sehen. Dieser zeigt sämtliche Spiele des DFB-Pokals 23/24 live sowohl im TV als auch im Live-Stream. Um hierauf zugreifen zu können, ist allerdings ein kostenpflichtiges Sky-Streaming-Abo nötig.

Hier haben wir Ihnen noch einmal alle Infos rund um die Übertragung des Achtelfinales zwischen Mönchengladbach und Wolfsburg zusammengefasst:

Spiel: Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg , DFB-Pokal 23/24, Achtelfinale

- , DFB-Pokal 23/24, Achtelfinale Datum: 05. Dezember 2023

05. Dezember 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Borussia-Park, Mönchengladbach

Borussia-Park, Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky, ARD-Mediathek

Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg im Achtelfinale beim DFB-Pokal 23/24: Aufstellung, Tore und Ergebnis - alle Infos im Live-Ticker

Wer aus welchen Gründen auch immer das Spiel Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg nicht live im TV mitverfolgen kann, dem bieten wir mit unserem Live-Ticker zum DFB-Pokal eine Alternative an. Im Live-Ticker sind alle Infos rund um das Achtelfinale zu finden - von der Aufstellung der Mannschaften bis hin zum Spielergebnis nach dem Abpfiff. Darüber hinaus verpasst man mit dem Live-Ticker garantiert kein Tor, egal, wo man sich gerade befindet.

Borussia Mönchengladbach vs. VfL Wolfsburg: Bilanz der Partie

Als Bundesliga-Vereine treffen Borussia Mönchengladbach und der VfL Wolfsburg regelmäßig aufeinander. Auch wenn Wolfsburg in der Gesamtbetrachtung der Bilanz der Partie die Nase vorn hat, so konnte sich doch Mönchengladbach in beiden dieses Jahr im Rahmen der Bundesliga gespielten Partien durchsetzen. Das gelang ihnen auch beim letzten Aufeinandertreffen der Mannschaften beim DFB-Pokal. Dieses fand allerdings bereits 1995 im Finale des Turniers statt. Damals siegten die Borussen mit 3:0 und gewannen damit den Pokal.