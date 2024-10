Bosnien-Herzegowina - Deutschland live im Free-TV und Stream: Übertragung der Nations League 24/25

Während sich unter anderem Belgien, Italien und Frankreich schon am 10. Oktober beweisen müssen, startet der 3. Spieltag der Nations League 24/25 für Deutschland erst am 11. Oktober 2024. Dann bekommt es die DFB-Elf nämlich mit Bosnien-Herzegowina zu tun. Trainiert werden die Bosnier von einem ehemaligen Bundesliga-Star: Sergej Barbarez hat unter anderem bei Borussia Dortmund, Hansa Rostock, Bayer Leverkusen und dem HSV gespielt, bevor er seine Spieler-Karriere 2008 beendete. In der Nations League konnte der Trainer mit seiner Mannschaft bisher noch keinen Erfolg verbuchen. Im Spiel gegen die Niederlande ging das Team mit einem 2:5 komplett unter, im Match gegen Ungarn kam Bosnien-Herzegowina nicht über ein Unentschieden hinaus.

Auch Deutschland hat schon ein Unentschieden auf dem Konto. Das DFB-Team trennte sich 2:2 vom zweiten Gruppenfavoriten aus den Niederlanden. Nach einer frühen Führung durch Reijinders in der zweiten Minute konnte die deutsche Mannschaft noch in der ersten Hälfte ausgleichen und sogar in Führung gehen. Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Hälfte schoss Dumfries jedoch den Ausgleichstreffer zum 2:2 Endergebnis. Das Match gegen Ungarn war dagegen ein reines Schützenfest: Deutschland gewinnt am Ende 5:0 gegen die Mannschaft des italienischen Trainers Marco Rossi.

Wann findet das Spiel zwischen Bosnien-Herzegowina und Deutschland statt? Gibt es das Match auch im Free-TV zu sehen und wie läuft die Übertragung der Nations League 24/25? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur Partie am 3. Spieltag haben wir hier für Sie.

Bosnien-Herzegowina vs. Deutschland in der Nations League: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anpfiff?

Am 3. Spieltag der Nations League treffen Bosnien-Herzegowina und Deutschland aufeinander. Ausgetragen wird das Match am 11. Oktober 2024 im Stadion „Bilino Polje“ in der Stadt Zenica. Der Anpfiff erfolgt um 20.45 Uhr. Das Stadion bietet für gerade einmal 13.600 Zuschauerinnen und Zuschauer Platz.

Bosnien - Deutschland live im Free-TV und Stream: Übertragung der Nations League 24/25

Die Übertragung der Nations League 2024/25 übernehmen DAZN, ARD, ZDF und RTL. Wenn Sie ausnahmslos alle Spiele der Nations League in voller Länge sehen möchten, müssen Sie ein DAZN-Abo abschließen. Wenn Sie sich direkt für ein ganzes Jahr an den Streaming-Anbieter binden möchten, kostet das günstigste Abonnement monatlich 34,99 Euro. Sollten Sie aber nur an den Partien der deutschen Nationalelf interessiert sein, dann haben wir gute Neuigkeiten: Alle Deutschland-Spiele werden kostenlos im Free-TV gezeigt. Für die Übertragung des Spiels zwischen Bosnien und Deutschland ist der Privatsender RTL zuständig.

Hier noch einmal alle Informationen zur Übertragung der Partie im Überblick:

Spiel: Bosnien-Herzegowina - Deutschland, 3. Spieltag, Nations League 24/25

Datum: . 11. Oktober 2024

Uhrzeit: Anpfiff um 20.45 Uhr, Start der Übertragung um 20.15 Uhr

Ort: Stadion „Bilino Polje“, Zenica

Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im kostenpflichtigen Live-Stream : RTL+

Bosnien-Herzegowina gegen Deutschland in der Nations League: Bilanz der Teams

Laut fussballdaten.de standen sich Bosnien und Deutschland erst zweimal auf dem Rasen gegenüber. Die beiden Testspiele liegen schon eine ganze Weile zurück. Das erste Match wurde 2002 in Bosnien-Herzegowina und ging 1:1 aus. Die jüngste Begegnung fand am 3. Juni 2024 statt und ging 3:1 für Deutschland aus. In das Nations-League-Duell geht die deutsche Mannschaft als klarer Favorit. Auf der FIFA-Weltrangliste belegt Deutschland aktuell den 13. Platz, während Bosnien auf der 75. Position steht.