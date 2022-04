Boston-Marathon 2022: Übertragung live im TV im Stream

Morgen am 18. April 2022 fällt der Startschuss für den 126. Boston-Marathon. 30.000 Läufer und Läuferinnen aus aller Welt bringen bei dem Rennen Höchstleistung. Alle Infos zum Event und die Übertragungsdetails finden Sie hier.

Wann findet der Boston Marathon 2022 statt und wie gestalten sich Ablauf und Live-Übertragung? Der genaue Termin des Marathonlaufs im US-amerikanischen Massachusetts und die Startzeiten stehen fest. Wer zeigt den Boston-Marathon 2022 im deutschen Free-TV und kostenlos als Live-Stream? Alle Infos zur Übertragung finden Sie in diesem Artikel.

Termine beim Boston-Marathon 2022: Uhrzeit und Datum

Der klassische Termin für das Bostoner Lauf-Event ist traditionell der Patriot's Day, der dritte Montag im April. Und die Eckdaten für den Boston-Marathon 2022 mit Datum und Uhrzeit sind wie folgt:

Event: Boston-Marathon 2022

2022 Datum: Montag, 18. April 2022

Montag, 18. April 2022 Beginn: ab 11 Uhr MEZ, erster Lauf 14.02 Uhr



ab 11 Uhr MEZ, erster Lauf 14.02 Uhr Ende: ca. 22 Uhr MEZ

Startzeiten und Programm des Boston-Marathon 2022

Division

Start (MEZ) Militärparade 11.00 Uhr Rollstuhlfahrer (Männer) 14.02 Uhr Rollstuhlfahrerinnen (Frauen) 14.05 Uhr Handbikes 14.30 Uhr Profi-Läufer (Männer) 14.37 Uhr Profi-Läuferinnen (Frauen) 14.45 Uhr Para-Athleten und -Athletinnen 14.50 Uhr Welle 1 15.00 Uhr Welle 2 15.25 Uhr Welle 3 15.50 Uhr Welle 4 16.15 Uhr

Boston-Marathon 2022 live: Übertragung im Free-TV und kostenlos im Live-Stream

Der Marathonlauf in Boston ist weltweit bekannt und erhält große mediale Aufmerksamkeit. In den USA überträgt der lokale Sender WBZ-TV von CBS Boston das gesamte Event live im Free-TV. Außerdem sendet NBC Sports landesweit zwischen 7.30 und 12 Uhr Ortszeit (12.30 bis 17 Uhr MEZ), was den Laufzeiten der Profi-Athleten und Athletinnen entspricht.

In Deutschland wird der Boston-Marathon 2022 erneut live im Fernsehen von Eurosport 2 und im Live-Stream im Eurosport Player übertragen. Beide Dienste sind kostenpflichtig.

Übertragungsdetails:

Event: Boston Marathon 2022

2022 Datum: 18. April 2022

18. April 2022 Sender: Eurosport 2

2 Live-Stream: Eurosport Player

Player Sendezeit: 15.30 bis 18.15 Uhr

Auf der Suche nach einem kostenlosen Live-Stream des Boston-Marathon 2022 könnten Sie bei YouTube Glück haben. Jedes Jahr übertragen einige User das Event auf ihrem Channel live. Diese Live-Streams können in der Übertragungsqualität und Streckenabdeckung natürlich nicht mit den professionellen Sendungen mithalten. Meist wird nur ein bestimmter Streckenabschnitt gezeigt oder ein Läufer überträgt mithilfe einer Bodycam während des Rennens.

Routenverlauf und Strecke des Boston-Marathon 2022

Die Route des Boston-Marathon führt die Athleten und Athletinnen von der East Main Street in Hopkinton über 42,6 km zur Ziellinie in der Boylston Street in Boston. Unterwegs passieren die Teilnehmenden die Wegpunkte Ashland, Framingham, Natick, Wellesley, Newton und Brookline. Berühmt berüchtigt ist der "Heartbreak Hill" in Newton, der regelmäßig eine beachtliche Anzahl der Laufenden in die Knie zwingt.

Teilnehmer, Qualifikation und Elite-Läufer beim Boston-Marathon 2022

30.000 Sportlerinnen und Sportler laufen 2022 den Boston-Marathon. Bei der Registrierung im November 2021 mussten alle Kandidaten verifizierbare Marathon-Laufzeiten nachweisen, die dem Boston-Marathon-Standard entsprechen. Diese Zeiten sind für Frauen und Männer und in verschiedenen Altersgruppen unterschiedlich. Die Starplätze in den einzelnen Teilnehmergruppen, die sich daraus ergeben, sind begrenzt. Gibt es in einer Gruppe mehr Anwärter, die den Standards entsprechen, als Plätze, erhalten nur die schnellsten Läufer einen Platz. 2022 war das erste Jahr, an dem alle Registrierungen mit verifizierter Laufzeit einen Startplatz erhalten haben.

Das "John Hancock Professional Athlete Team" besteht aus 140 Athletinnen und Athleten, die in der Profi-Division und als professionelle Para-Athleten beim Boston-Marathon antreten. Das sind die schnellsten Teilnehmer beim Boston Marathon 2022:

Division

Name Bestzeit Nationalität Frauen Peres Jepchirchir 2:17:16 (Valencia, 2020) Kenia

Joyciline Jepkosgei 2:17:43 ( London , 2021) Kenia

Degitu Azimeraw 2:17:58 ( London , 2021) Äthiopien Männer Kenenisa Bekele 2:01:41 ( Berlin , 2019) Äthiopien

Titus Ekiru 2:02:57 ( Mailand , 2021) Kenia

Evans Chebet 2:03:00 (Valencia, 2020) Kenia Frauen (Rollstuhl) Manuela Schär 1:28:17 ( Boston , 2017) Schweiz

Susannah Scaroni 1:30:42 (Duluth, 2019) USA

Madison de Rozario 1:31:11 ( Tokio , 2021) Australien Männer (Rollstuhl) Marcel Hug 1:17:47 ( Oita , 2021) Schweiz

Ernst Francois van Dyk 1:18:04 ( Boston , 2017) Südafrika

Josh Cassidy 1:18:25 ( Boston , 2012) Kanada Para-Athleten Tayana Pasos 3:22:27 Brasilien

Liz Willis 4:57:43 USA

Michael Roeger 2:18:53 Australien

Boston-Marathon: Rekorde und Preisgeld

Wegen des Höhengefälles von 140 Metern und dem typischen Rückenwind aus Westen werden Rekordzeiten beim Boston-Marathon nicht als Weltrekorde anerkannt. Das sind die aktuellen Streckenrekorde beim Boston-Marathon:

Männer: Geoffrey Mutai , 2011: 2:03:02

, 2011: 2:03:02 Frauen: Buzunesha Deba, 2014: 2:19:59

Buzunesha Deba, 2014: 2:19:59 Männer (Rollstuhl): Marcel Hug , 2017: 1:18:04

, 2017: 1:18:04 Frauen (Rollstuhl): Manuela Schär , 2017: 1:28:17

Die Erstplatzierten erhalten bei den Frauen und Männer je 150.000 USD, die Zweitplatzierten 75.000 USD und auf dem dritten Platz gibt es 40.000 USD Preisgeld. Für Rollstuhlfahrer und -fahrerinnen sind es 25.000 USD auf dem ersten, 15.000 USD auf dem zweiten und 7500 USD auf dem dritten Platz.