Bowling: Wie lautet die maximale Punktzahl? Das perfekte Spiel

Beim Bowling können einem die Pins leidtun. Wer aber gar kein Pardon kennt, räumt Runde für Runde alle zehn ab. Und spielt das perfekte Spiel. Aber wie viele Punkte bringt das?

Bowling ist ein beliebter Feierabendsport. Zum Ausklang des Tages werden dann die Kugeln über die Bahn auf die armen Pins gejagt.

Der Sport wird aber auch professionell ausgeübt. Und dann geht es erst recht darum, einen Strike an den anderen zu reihen. Bis zum perfekten Spiel. Genau damit wollen wir uns hier beschäftigen.

Wie lauten die wichtigsten Regeln beim Bowling?

Dem Portal top-bowl zufolge sind die zehn Pins in einem gleichseitigen Dreieck angeordnet, dessen Spitze zum Spieler zeigt. Vorne steht also ein Pin, in der zweiten Reihe zwei, in der dritten drei und ganz hinten vier Pins.

Ein Spiel besteht aus zehn Durchgängen, so genannten Frames. Dabei hat jeder Spieler pro Frame zwei Versuche, um alle Pins abzuräumen. Gelingt dies mit einem Wurf, wird von einem Strike gesprochen, zehn gelegte Pins in zwei Versuchen sind ein Spare. Bleiben nach den beiden Würfen noch Pins stehen, ist es ein Open Frame, also ein offener Durchgang.

Pro umgeworfenem Pin bekommt der Spieler einen Punkt. Handelt es sich um einen Spare, wird der erste Wurf des folgenden Durchgangs doppelt gezählt, womit ein Spare-Frame mit maximal 20 Punkten enden kann. Im Falle eines Strikes werden sogar die nächsten beiden Würfe doppelt gezählt. Wer drei Strikes nacheinander hinlegt, kann also ein Frame mit 30 Punkten abschließen.

Eine Ausnahme bildet der zehnte und letzte Frame. Hier sind bis zu drei Würfe möglich, denn nach einem Spare darf noch einmal, nach einem Strike sogar zweimal nachgeworfen werden.

Wie lautet die maximale Punktzahl?

300. Diese ist aber nur möglich, wenn jeder Wurf ein Strike wird. So können in jedem der ersten neun Frames einmal alle zehn Pins abgeräumt werden, im finalen zehnten Frame ist dies dreimal möglich. Dann wird von einem perfekten Spiel gesprochen. Wir zeigen die Punkteentwicklung auf dem Weg zur maximalen Punktzahl:

Frame 1: 30 Punkte

Frame 2: 60 Punkte

Frame 3: 90 Punkte

Frame 4: 120 Punkte

Frame 5: 150 Punkte

Frame 6: 180 Punkte

Frame 7: 210 Punkte

Frame 8: 240 Punkte

Frame 9: 270 Punkte

Frame 10: 300 Punkte