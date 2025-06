Box-Weltmeisterin Tina Rupprecht heiratet ganz romantisch

Für ihre feierliche Trauung wählte Tina Rupprecht ein besonders idyllisches Örtchen aus: das Hotel Waldschlössl im Bayerischen Wald. Genau in der Umgebung, wo sich die Box-Weltmeisterin aus Augsburg bisher auf ihre großen Titelkämpfe vorbereitet hat. Dort, wo sie mit ihrem Fitnesstrainer Sepp Maurer immer ein extrem hartes Konditionstraining in der freien Natur durchgezogen hat. Etwa in Schneeschuhen die Berge hochlaufen oder ähnliche anstrengende Aktivitäten. Doch beim aktuellen Besuch stand einfach nur Feiern und Genießen auf dem Programm. Die Augsburgerin und ihr Mann Markus Fritschi, mit dem sie schon länger standesamtlich verheiratet ist, feierten im Familien- und Freundeskreis ausgelassen ihre Hochzeit.

Bisher hatte das Paar alles der sportlichen Karriere der 32-Jährigen untergeordnet. Was sich gelohnt hat, denn mittlerweile ist Tina Rupprecht eine vierfache Box-Championesse. Drei Weltmeister-Gürtel hatte sie bereits erkämpft, als sie sich im April dieses Jahres dem letzten und bedeutungsvollsten WM-Vereinigungskampf stellte. Denn mit ihrem spektakulären Sieg in Potsdam krönte sich die Augsburgerin gegen die Japanerin Sumire Yamanaka zum „undisputed“ Champion im Atomgewicht (bis 46,3 Kilogramm). Ein Erfolg, der bisher weder einer anderen Boxerin oder einem Boxer in Deutschland je gelungen ist. Die Leistungssportlerin, die regelmäßig auch als Lehrerin an der Realschule Zusmarshausen arbeitet, hält nun die Gürtel der vier wichtigsten Box-Verbände, die des WBO, WBA, WBC und ICF.

Icon Vergrößern Tina Rupprecht kürt sich in Potsdam zur Vierfach-Weltmeisterin. Foto: Andreas Gora, dpa Icon Schließen Schließen Tina Rupprecht kürt sich in Potsdam zur Vierfach-Weltmeisterin. Foto: Andreas Gora, dpa

Grund genug, sich nach diesem sportlichen Höhepunkt ihrer Karriere nun wieder etwas mehr dem Privatleben zu widmen. So ging es nach dem Kampf gegen Yamanaka erst einmal mit Markus Fritschi in den Urlaub nach Japan. Ein paar Monate später stand jetzt die große Hochzeitsfeier an. Tina Rupprecht trug bei der Trauung unter freiem Himmel ein romantisches Brautkleid mit Beinschlitz, Fritschi einen beigefarbenen Anzug und weiße Turnschuhe. Unkonventionell ging es auch danach weiter. Die Gäste, darunter viele Freunde und Weggefährten aus dem Boxsport, bescherten dem Paar mit unterhaltsamen Einlagen, Spielen, Tanz und Party einen unvergesslichen Hochzeitstag.

Icon Vergrößern Bei strahlendem Sonnenschein gaben sich die Augsburger Box-Weltmeisterin Tina Rupprecht und ihr Markus vor Familie und Freunden das Ja-Wort. Foto: Manuel Buschdorf Icon Schließen Schließen Bei strahlendem Sonnenschein gaben sich die Augsburger Box-Weltmeisterin Tina Rupprecht und ihr Markus vor Familie und Freunden das Ja-Wort. Foto: Manuel Buschdorf