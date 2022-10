Ehemaliger Boxer Andreas "Drago" Schnieders ist tot

Er war einst eine der größten Boxhoffnungen Deutschlands und überzeugte bei den Olympischen Spielen: Nun ist Andreas Schnieders im Alter von 55 Jahren gestorben.

Er war mehrfacher Deutscher Meister im Schwergewicht, Olympiateilnehmer, traf den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl und galt lange als eine der größten Boxhoffnungen in Deutschland. Nun ist Andreas Schnieders im Alter von 55 Jahren gestorben. Der ehemalige Boxer ist bereits am 6. Oktober verstorben, wie der Box-Verband Weser-Ems bekanntgab. Zur Todesursache machte der Verband keine Angaben.

Boxer Andreas Schnieders ist tot: Mehrfacher Deutscher Meister und Olympiateilnehmer

Schnieders war über zwei Meter groß und wog zu seiner Zeit als aktiver Boxer rund 110 Kilogramm. Er stellte eine echte Erscheinung dar, die deutschlandweit bekannt war. Er galt über Jahre hinweg als Deutschlands größte Boxhoffnung im Amateurboxen und traf zu dieser Zeit auch den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl.

Im Superschwergewicht wurde Schnieders von 1987 bis 1992 sechsmal in Folge Deutscher Meister. 1988 folgte die Teilnahme an den Olympischen Spielen im südkoreanischen Seoul, bei denen er erst im Viertelfinale ausschied und damit nur knapp eine Medaille verpasste. Außerdem boxte der geborene Lastruper in der Bundesliga. Von den 158 Boxkämpfen, die er in seiner Karriere bestritt, konnte Schnieders 130 gewinnen.

Andreas Schnieders hatte Ähnlichkeiten zu Dolph Lundgren

Schnieders war als Sohn eines LKW-Fahrers und einer Krankenschwester geboren worden. Sein Spitzname lautete "Drago" der auf den Kinofilm "Rocky IV" zurückging. In diesem spielte der Schauspieler Dolph Lundgren, der äußerliche Ähnlichkeiten mit Schnieders aufwies, den sowjetischen Boxer Ivan Drago.

Nach der Schule hatte Schnieders eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker absolviert. Er war Mitglied der Sportförderkompanie der Bundeswehr. Nach dem Boxen arbeitete im Werksschutz eines Kernkraftwerks und wohnte mit seiner Frau und zwei Kindern in Lingen. In seiner Wahlheimat trainierte Schnieders auch den Boxnachwuchs.



