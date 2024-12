Augsburger Boxerin Tina Rupprecht ist „Sportlerin des Monats“ November

Unter das Jahr 2024 dürfte Tina Rupprecht einen dicken grünen Haken machen: Ende November gewann die 32-jährige Boxerin aus Augsburg den Weltmeisterschafts-Vereinigungskampf gegen die Japanerin Eri Matsuda. Das bedeutet: Rupprecht ist nun im Besitz von drei WM-Gürteln. Von der Deutschen Sporthilfe gab es dafür nun die nächste Ehrung: Rupprecht gewann die Wahl der Deutschen Sporthilfe zur „Sportlerin des Monats November“ - vor prominenten Namen wie dem Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz.

Die Tennis-Spieler, die bei den ATP Finals in Turin den ersten deutschen WM-Doppel-Titel geholt hatte, erhielten 36,9 Prozent der Stimmen und landeten damit auf Platz zwei. Rang drei ging an das männliche Curling-Team, das bei der Europameisterschaft in Finnland überraschend die Goldmedaille geholt hatte. Bei der Abstimmung gab es dafür 19,5 Prozent. Stimmberechtigt waren rund 4.000 von der Sporthilfe geförderte Athletinnen und Athleten, sowohl aus dem Nachwuchs-, als auch dem Seniorenbereich.

Tina Rupprecht ist erst die zweite Boxerin, die den Preis erhält

Der Sieg in dieser Kategorie mit 43,6 Prozent der Stimmen ging aber an Tina Rupprecht. Nach ihrem Sieg bei dem Kampf in Heidelberg hält „Tiny Tina“ nun im Atomgewicht (bis 46,3 Kilo) drei Weltmeistertitel der drei großen Verbände WBC, WBO und WBA. Nie zuvor hatte ein deutscher Profi bei den Frauen oder Männern gleichzeitig drei bedeutende WM-Gürtel besessen. Die 32-Jährige hatte sich nach dem Erfolg ganz überwältigt: „„Es ist unbeschreiblich. Das ist mein Lebenstraum.“

Auch die Ehrung von der Deutschen Sporthilfe dürfte für Rupprecht einen besonderen Stellenwert haben: Die Augsburgerin ist nach Regina Halmich erst die zweite weibliche Boxerin, der diese Ehre zuteil wird. Ein Ziel für das neue Jahr bleibt aber bestehen: Dann will Rupprecht nun auch noch den WM-Gürtel des vierten großen Weltverbands IBF holen. Den trägt momentan mit Sumire Yamanaka ebenfalls eine Japanerin. Gewinnt Rupprecht auch diesen Kampf, wäre sie der „undisputed Champion“ in ihrer Gewichtsklasse, also die unumstrittene Weltmeisterin.