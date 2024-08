Boxen bei Olympia 2024: Zeitplan, Übertragung live im Free-TV & Stream, alle Infos

Boxen als olympische Disziplin hat eine lange und reiche Geschichte. Es ist eine der ältesten Sportarten in der olympischen Bewegung und wurde erstmals bei den Olympischen Spielen der Antike im Jahr 688 v. Chr. in Griechenland dokumentiert. Moderne olympische Boxwettkämpfe begannen jedoch erst im Jahr 1904 bei den Olympischen Sommerspielen in St. Louis, USA. Seitdem hat sich das Boxen zu einer der beliebtesten und am meisten verfolgten Disziplinen bei den Olympischen Spielen entwickelt. Es werden Wettkämpfe in verschiedenen Gewichtsklassen sowohl für Männer als auch für Frauen ausgetragen.

Die Regeln des olympischen Boxens unterscheiden sich leicht von denen des Profiboxens. Zum Beispiel sind Kopfbedeckungen für Männer obligatorisch, die Anzahl der Runden und die Dauer jeder Runde sind anders. Das Ziel des olympischen Boxens ist es, den Gegner durch saubere Treffer nach Punkten zu besiegen oder durch technisches Knockout zu gewinnen. In diesem Artikel finden Sie alle Infos zu den olympischen Wettkämpfen im Boxen: den aktuellen Zeitplan, die Termine, den Live-Ticker, die Übersicht der Übertragungen im TV-Kalender sowie Tipps für den kostenlosen Live-Stream.

Boxen: Zeitplan und Termine der Wettkämpfe bei Olympia 2024 in Paris

Die Wettkämpfe im Boxen laufen nach dem Zeitplan der Olympischen Sommerspiele in Paris vom 27. Juli bis 9. August 2024. Hier kommt der exakte Plan des Turniers mit den Fäusten:

Samstag, 27. Juli, Paris Arena Nord

15.30 Uhr Damen 54 kg Runde der letzten 32

16.18 Uhr Damen 60 kg Runde der letzten 32

17.06 Uhr Herren 63,5 kg Runde der letzten 32

17.38 Uhr Herren 80 kg Runde der letzten 32

20.00 Uhr Damen 54 kg Runde der letzten 32

20.48 Uhr Damen 60 kg Runde der letzten 32

21.36 Uhr Herren 63,5 kg Runde der letzten 32

22.08 Uhr Herren 80 kg Runde der letzten 32

Sonntag, 28. Juli, Paris Arena Nord

11.00 Uhr Herren 57 kg Runde der letzten 32

11.16 Uhr Herren 71 kg Runde der letzten 32

11.48 Uhr Herren 92 kg Runde der letzten 32

12.20 Uhr Damen 50 kg Runde der letzten 32

12.52 Uhr Damen 66 kg Runde der letzten 32

15.30 Uhr Herren 57 kg Runde der letzten 32

15.46 Uhr Herren 71 kg Runde der letzten 32

16.02 Uhr Herren 92 kg Vorrunde - Achtelfinale

16.50 Uhr Damen 50 kg Runde der letzten 32

17.22 Uhr Damen 66 kg Runde der letzten 32

20.00 Uhr Herren 71 kg Runde der letzten 32

20.16 Uhr Herren 92 kg Vorrunde - Achtelfinale

21.4 Uhr Damen 50 kg Runde der letzten 32

21.36 Uhr Damen 66 kg Runde der letzten 32

Montag, 29. Juli, Paris Arena Nord

11.00 Uhr Damen 60 kg Vorrunde - Achtelfinale

11.48 Uhr Herren 63,5 kg Vorrunde - Achtelfinale

12.36 Uhr Herren 92 kg Vorrunde - Achtelfinale

15.30 Uhr Damen 60 kg Vorrunde - Achtelfinale

16.2 Uhr Herren 63,5 kg Vorrunde - Achtelfinale

16.50 Uhr Herren +92 kg Vorrunde - Achtelfinale

20.00 Uhr Damen 60 kg Vorrunde - Achtelfinale

20.48 Uhr Herren 63,5 kg Vorrunde - Achtelfinale

21.20 Uhr Herren +92 kg Vorrunde - Achtelfinale

Dienstag, 30. Juli, Paris Arena Nord

11.00 Uhr Herren 51 kg Vorrunde - Achtelfinale

11.48 Uhr Herren 80 kg Vorrunde - Achtelfinale

12.20 Uhr Damen 54 kg Vorrunde - Achtelfinale

13.08 Uhr Damen 57 kg Runde der letzten 32

15.30 Uhr Herren 51 kg Vorrunde - Achtelfinale

16.18 Uhr Herren 80 kg Vorrunde - Achtelfinale

16.50 Uhr Damen 54 kg Vorrunde - Achtelfinale

17.38 Uhr Damen 57 kg Runde der letzten 32

20.00 Uhr Herren 51 kg Vorrunde - Achtelfinale

20.32 Uhr Herren 80 kg Vorrunde - Achtelfinale

21.36 Uhr Damen 54 kg Vorrunde - Achtelfinale

22.08 Uhr Damen 57 kg Runde der letzten 32

Mittwoch, 31. Juli, Paris Arena Nord

11.00 Uhr Herren 57 kg Vorrunde - Achtelfinale

11.32 Uhr Herren 71 kg Vorrunde - Achtelfinale

12.04 Uhr Damen 75 kg Vorrunde - Achtelfinale

13.8 Uhr Damen 60 kg Viertelfinale

15.30 Uhr Herren 57 kg Vorrunde - Achtelfinale

16.18 Uhr Herren 71 kg Vorrunde - Achtelfinale

17.06 Uhr Damen 75 kg Vorrunde - Achtelfinale

17.38 Uhr Damen 60 kg Viertelfinale

20 Uhr Herren 57 kg Vorrunde - Achtelfinale

20.48 Uhr Herren 71 kg Vorrunde - Achtelfinale

21.36 Uhr Damen 75 kg Vorrunde - Achtelfinale

22.08 Uhr Damen 60 kg Viertelfinale

Donnerstag, 1. August, Paris Arena Nord

11 Uhr Damen 50 kg Vorrunde - Achtelfinale

11.48 Uhr Damen 66 kg Vorrunde - Achtelfinale

12.36 Uhr Damen 54 kg Viertelfinale

12.52 Uhr Herren 63,5 kg Viertelfinale

13.08 Uhr Herren 92 kg Viertelfinale

15.30 Uhr Damen 50 kg Vorrunde - Achtelfinale

16.18 Uhr Damen 66 kg Vorrunde - Achtelfinale

17.06 Uhr Damen 54 kg Viertelfinale

17.38 Uhr Herren 63,5 kg Viertelfinale

17.54 Uhr Herren 92 kg Viertelfinale

20 Uhr Damen 50 kg Vorrunde - Achtelfinale

20.32 Uhr Damen 66 kg Vorrunde - Achtelfinale

21.04 Uhr Damen 54 kg Viertelfinale

21.20 Uhr Herren 63,5 kg Viertelfinale

21.52 Uhr Herren 92 kg Viertelfinale

Freitag, 2. August, Paris Arena Nord

15.30 Uhr Damen 57 kg Vorrunde - Achtelfinale

16.34 Uhr Herren 51 kg Viertelfinale

17.6 Uhr Herren 80 kg Viertelfinale

17.38 Uhr Herren +92 kg Viertelfinale

20 Uhr Damen 57 kg Vorrunde - Achtelfinale

21.04 Uhr Herren 51 kg Viertelfinale

21.36 Uhr Herren 80 kg Viertelfinale

22.08 Uhr Herren +92 kg Viertelfinale

Samstag, 3. August, Paris Arena Nord

15.30 Uhr Herren 57 kg Viertelfinale

16.02 Uhr Herren 71 kg Viertelfinale

16.34 Uhr Damen 50 kg Viertelfinale

17.06 Uhr Damen 66 kg Viertelfinale

17.38 Uhr Damen 60 kg Halbfinale

20 Uhr Herren 57 kg Viertelfinale

20.32 Uhr Herren 71 kg Viertelfinale

21.04 Uhr Damen 50 kg Viertelfinale

21.36 Uhr Damen 66 kg Viertelfinale

22.08 Uhr Damen 60 kg Halbfinale

Sonntag, 4. August, Stade

11 Uhr Damen 57 kg Viertelfinale

11.32 Uhr Damen 75 kg Viertelfinale

12.04 Uhr Damen 54 kg Halbfinale

12.20 Uhr Herren 51 kg Halbfinale

12.36 Uhr Herren 63,5 kg Halbfinale

12.52 Uhr Herren 80 kg Halbfinale

13.08 Uhr Herren 92 kg Halbfinale

15.30 Uhr Damen 57 kg Viertelfinale

16.02 Uhr Damen 75 kg Viertelfinale

16.34 Uhr Damen 54 kg Halbfinale

16.50 Uhr Herren 51 kg Halbfinale

17.06 Uhr Herren 63,5 kg Halbfinale

17.22 Uhr Herren 80 kg Halbfinale

17.38 Uhr Herren 92 kg Halbfinale

Dienstag, 6. August, Stade Roland Garros

21.30 Uhr Herren 71 kg Halbfinale

21.46 Uhr Herren 71 kg Halbfinale

22.20 Uhr Damen 50 kg Halbfinale

22.18 Uhr Damen 50 kg Halbfinale

22.34 Uhr Damen 66 kg Halbfinale

22.50 Uhr Damen 66 kg Halbfinale

23.06 Uhr Damen 60 kg Finale

Mittwoch, 7. August, Stade Roland Garros

21.30 Uhr Damen 57 kg Halbfinale

21.46 Uhr Damen 57 kg Halbfinale

22.02 Uhr Herren +92 kg Halbfinale

22.18 Uhr Herren +92 kg Halbfinale

22.34 Uhr Herren 63,5 kg Finale

22.51 Uhr Herren 80 kg Finale

Donnerstag, 8. August, Stade Roland Garros

21.30 Uhr Herren 57 kg Halbfinale

21.46 Uhr Herren 57 kg Halbfinale

22.02 Uhr Damen 75 kg Halbfinale

22.18 Uhr Damen 75 kg Halbfinale

22.34 Uhr Herren 51 kg Finale

22.51 Uhr Damen 54 kg Finale

Freitag, 9. August, Stade Roland Garros

21.30 Uhr Herren 71 kg Finale

21.47 Uhr Damen 50 kg Finale

22.34 Uhr Herren 92 kg Finale

22.51 Uhr Damen 66 kg Finale

Samstag, 10. August, Stade Roland Garros

21.30 Uhr Damen 57 kg Finale

21.47 Uhr Herren 57 kg Finale

22.34 Uhr Damen 75 kg Finale

22.51 Uhr Herren +92 kg Finale

Hinweis: Die Veranstalter behalten sich vor, Datum und Uhrzeit des Zeitplans jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern.

Olympia 2024: Übertragung vom Boxen im Free-TV

Selbstverständlich werden Olympischen Sommerspiele 2024 auch hierzulande einen breiten Raum in den Medien einnehmen. Warner Bros. Discovery besitzt die Hauptrechte für die Übertragung, daher wird Eurosport 1 über sämtliche Wettkämpfe im Free-TV berichten. Zusätzlich haben ARD und ZDF Sublizenzen erworben, was bedeutet, dass sie ebenfalls die Wettbewerbe im Free-TV und im Live-Stream zeigen können.

Diese Wettkämpfe beim Boxen können Sie im Free-TV verfolgen:

29. Juli 2024: Achtelfinale Männer (92 kg) ab 16.50 Uhr in der ARD

1. August 2024: Viertelfinale Frauen (54 kg), Viertelfinale Männer (63,5 kg), Viertelfinale Männer (92 kg) im ZDF

2. August 2024: Viertelfinale Männer (92 kg) ab 17.38 Uhr in der ARD

3. August 2024: Halbfinale Frauen (60 kg) ab 17.38 Uhr im ZDF

3. August 2024: Halbfinale Frauen (60 kg) ab 22.08 Uhr im ZDF

6. August 2024: Halbfinale Frauen (50 kg) ab 22.02 Uhr in der ARD

7. August 2024: Finale Männer (63,5 kg), Finale Männer (80 kg) im ZDF

9. August 2024: Finale Männer (71 kg), Finale Frauen (50 kg), Finale Männer (+92 kg), Finale Frauen (66 kg) im ZDF

10. August 2024: Finale Männer (92 kg) ab 22.51 Uhr in der ARD

Übertragung vom Boxen bei Olympia 2024 im Live-Stream

Da Warner Bros. Discovery sich die Hauptübertragungsrechte für die Olympischen Sommerspiele 2024 gekrallt hat, werden sämtliche Wettbewerbe - natürlich einschließlich Boxen - im Live-Stream auf Discovery+ zu sehen sein. Um Zugang zu diesen Inhalten zu erhalten, ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Die werbefreie Option ist derzeit für 5,99 Euro pro Monat erhältlich, während die werbeunterstützte Variante 3,99 Euro pro Monat kostet (Stand: Juni 2024). Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Anbieters. Alle Inhalte, die im Free-TV übertragen werden, kann man auch zeitgleich im Live-Stream von ARD und ZDF ansehen.

Übertragung von Olympia 2024 in unserem Live-Ticker

Die Top-Boxer und -Boxerinnen der Olympischen Spiele 2020 in Tokio

Bei den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio wurden vom 24. Juli bis 8. August 2021 in der Sporthalle Ryōgoku Kokugikan die Wettbewerbe im Boxen ausgetragen. Hier die jeweiligen Goldmedaillen:

Männer

Fliegengewicht (bis 52 kg): Galal Yafai (Vereinigtes Königreich)

Federgewicht (bis 57 kg): Albert Batyrgasijew (Russisches Olympisches Komitee)

Leichtgewicht (bis 63 kg): Andy Cruz Gómez (Kuba)

Weltergewicht (bis 69 kg): Roniel Iglesias (Kuba)

Mittelgewicht (bis 75 kg): Hebert Conceição (Brasilien)

Halbschwergewicht (bis 81 kg): Arlen López (Kuba)

Schwergewicht (bis 91 kg): Julio César La Cruz (Kuba)

Superschwergewicht (ab 91 kg): Bahodir Jalolov (Usbekistan)

Frauen

Fliegengewicht (bis 51 kg): Stojka Krastewa (Bulgarien)

Federgewicht (bis 57 kg): Sena Irie (Japan)

Leichtgewicht (bis 60 kg): Kellie Harrington (Irland)

Weltergewicht (bis 69 kg): Busenaz Sürmeneli (Türkei)

Mittelgewicht (bis 75 kg): Lauren Price (Vereinigtes Königreich)