Früherer Ali-Herausforderer und Schauspieler Bugner ist tot

Der frühere Schwergewichtsboxer und Schauspieler Joe Bugner ist tot. Der in Ungarn geborene Brite starb laut dem britischen Verband British Boxing Board of Control in einem Pflegeheim in der australischen Stadt Brisbane im Alter von 75 Jahren. Auch die Nachrichtenagentur PA bestätigte den Tod. Beim dreifachen Familienvater Bugner war vor einiger Zeit Demenz diagnostiziert worden.

1973 unterlag Bugner den Box-Idolen Muhammad Ali und einige Monate später Joe Frazier. Auch zwei Jahre später verlor er in Kuala Lumpur deutlich gegen Ali, hielt aber in beiden Duellen über die volle Rundenanzahl mit.

Kämpfe gegen deutschen Boxer

Der britische Promoter Frank Warren, der schon Tyson Fury vertreten hatte, sprach von traurigen Nachrichten und würdigte Bugner in einem Beitrag auf der Plattform «X» als großartigen Mann.

1971 und zwei Jahre später besiegte Bugner den mittlerweile auch verstorbenen deutschen Boxer Jürgen Blin zweimal im Kampf um den Europameistertitel. Bugner feierte in seiner Karriere 69 Siege, kassierte 13 Niederlagen und holte ein Unentschieden.

Mitte der 1980er-Jahre wanderte er nach Australien aus. Kurz darauf beendete er seine Karriere, kehrte 1995 aber noch einmal zurück. Vor und nach seinem Ruhestand arbeite Bugner auch als Schauspieler. Er spielte 1994 neben Jean-Claude Van Damme und Kylie Minogue im Action-Thriller Street Fighter mit. Der Boxer stand zudem in mehreren Filmen neben Bud Spencer vor der Kamera.

Icon vergrößern Der frühere Schwergewichtsboxer und Schauspieler Joe Bugner ist gestorben. (Archivbild) Foto: Bob Dear/ap/AP/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der frühere Schwergewichtsboxer und Schauspieler Joe Bugner ist gestorben. (Archivbild) Foto: Bob Dear/ap/AP/dpa

Icon vergrößern Der frühere Schwergewichtsboxer und Schauspieler Joe Bugner ist gestorben. (Archivbild) Foto: picture alliance / dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der frühere Schwergewichtsboxer und Schauspieler Joe Bugner ist gestorben. (Archivbild) Foto: picture alliance / dpa