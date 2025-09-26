Mietfrei wohnen im Allgäu – dank K.-o.-Sieg nach vier Sekunden

Lange hatte Mohamad Mardenli warten müssen, ehe er an der Reihe war. Den Hauptkampf sollte der 41-Jährige an diesem Abend in Zinnowitz bestreiten. Für 22.30 Uhr war er angesetzt, der Kampf im Halbschwergewicht zwischen Mardenli und dem Afghanen Mahdi Safdari. Es sollte der nächste Schritt auf der Karriereleiter von Mardenli werden. Es wurde ein Kurzauftritt.

Nach vier Sekunden war alles vorbei. Ein Aufwärtshaken von Mardenli führte zum schnellen K.o. seines Gegners. Die Schläfe hatte Mardenli getroffen, Safdari sackte benommen zu Boden. Der Ringrichter brach den Kampf sofort ab. Vier Sekunden, kein anderer Profiboxkampf dauerte bisher kürzer.

Mardenli ist die deutsche Nummer eins im Halbschwergewicht. Die deutsche Rangliste führt er souverän an, in der Weltrangliste hat er sich auf Rang 23 nach vorne geschoben. In diesem Jahr möchte er noch zwei Kämpfe bestreiten, bei zwei Siegen könnte er unter die besten 20 rutschen.

Vom Model zum Profiboxer

Mardenli hat erst vor gut acht Jahren mit dem Boxen begonnen. Zuvor hatte der 41-Jährige, der 1989 mit seiner Familie aus dem Libanon nach Deutschland geflohen war, ausschließlich als Model gearbeitet. Bereits als Teenager bekam er in Deutschland die ersten Aufträge. Große Firmen waren dabei, für die er über den Laufsteg lief oder sich für Werbekampagnen fotografieren ließ. Er war viel unterwegs, in ganz Europa, aber auch in Ägypten. Es war bereits ein aufregendes Leben. Aber auch eines, das ihm nicht mehr genügte.

Mardenli entdeckte das Boxen für sich. Mit 34 Jahren stand er erstmals im Ring. Gleich seinen ersten großen Kampf gewann er vor 4000 Fans in Berlin gegen Milan Ruso. Und Mardenli ließ Sieg für Sieg folgen. Er rückte in der Weltrangliste weiter nach vorne, selbst Startrainer Uli Wegner interessiert sich für ihn. Ihr Austausch ist rege, auch in Zinnowitz saß Wegner wieder als Unterstützung neben dem Ring.

Mardenli träumt davon, bald um einen Weltmeistertitel kämpfen zu können. Die Qualifikation dafür hat er sich durch den Sieg gegen Safdari gesichert. Er verhandelt bereits mit einigen Verbänden, wann es zu einem großen Titelkampf kommen könnte. So ist er mit der WBA, WBC und der IBF im Gespräch. Am weitesten sei er mit der WBA, diesen Verband favorisiert er auch. Im nächsten Jahr könnte es so weit sein.

Ein Sponsor stellt Mardenli ein Haus zur Verfügung

Mardenli plant weiterhin, aus Berlin wegzuziehen. Eine Möglichkeit könnte sich schnell ergeben. Ein Sponsor habe ihm in Aussicht gestellt, zwei Jahre mietfrei in einem Haus im Allgäu wohnen zu können. Zwischen Kaufbeuren und Bad Wörishofen. Damit würde Mardenli auch Augsburg deutlich näherrücken. Dorthin möchte er irgendwann mit seiner kleinen Familie ziehen. Womöglich dann bereits als Weltmeister.