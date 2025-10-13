Familie statt Faustkampf: Tina Rupprecht beendet ihre Karriere

Tina Rupprecht wirkte ein wenig nervös. Womöglich nicht so sehr wie bei einem ihrer unzähligen Kämpfe, doch wusste sie, es würde ein besonderer Moment für sie werden. Die Fäuste bleiben künftig unten, das Boxen lässt sie hinter sich. Auf der Gala des Bayerischen Sportpreises in München verkündete die Augsburgerin ihr Karriereende. „Ich habe das Gefühl, es ist jetzt perfekt“, sagte sie und fügte hinzu: „Ich bin da angekommen, wo ich immer hinwollte. Sogar noch höher.“

Rupprecht macht also Schluss. Mit 33 Jahren. Sie sei fertig, meinte sie. „Das ist mein Lebenswerk.“ Sie liebe weiterhin diesen Sport, den sie über zwei Jahrzehnte leidenschaftlich betrieben habe. Ein langer Weg sei es gewesen, schwer sei es gewesen. Sie würde es aber genauso wieder machen. Warum der Moment perfekt für sie sei, begründete sie nicht nur mit ihren vier Titeln, die sie nicht mehr verteidigen wird. Rupprecht und ihr Mann Markus Fritschi erwarten Nachwuchs. Um den möchte sie sich uneingeschränkt kümmern. Ein Comeback als Mutter komme derzeit nicht infrage. „Nein, ist nicht geplant“, betonte Rupprecht.

Keine andere deutsche Boxerin war derart erfolgreich

Damit endet eine außergewöhnliche Laufbahn, die in deutscher Boxgeschichte gipfelte. Im Frühjahr hatte sich Rupprecht in Potsdam zur unumstrittenen Weltmeisterin im Atomgewicht gekrönt – als erste deutsche Boxerin überhaupt. Mit einem knappen Punktsieg gegen die Japanerin Sumire Yamanaka vereinte Rupprecht alle vier großen WM-Titel (WBO, WBC, WBA, IBF) und wurde zur „Undisputed Champion“. Ein Ergebnis von beharrlicher Arbeit, Disziplin und Wille.

Als Jugendliche begann sie mit Trainer Alexander Haan ihre intensive Arbeit. Ihre Boxkämpfe vermarktete sie in der Anfangszeit selbst. Nach einer umstrittenen Niederlage 2023 in den USA gegen Seniesa Estrada, bei der sie ihren WM-Gürtel verlor, musste sich Rupprecht kurz schütteln. Und suchte dann die Herausforderung in einer neuen Gewichtsklasse. Die zierliche Frau, 1,53 Meter groß, versuchte sich in der kleinsten Gewichtsklasse. Die Umstellung zahlte sich aus: Nach harten Trainingswochen im Bayerischen Wald mit „Athletik-Guru“ Sepp Maurer und intensiven Sparrings in Ungarn kehrte sie stärker zurück denn je.

Lehrerin und Mama – so sieht der künftige Alltag aus

In Berlin krönte sie ihren Neustart mit einem überzeugenden Sieg über Fabiana Bytyqi. Drei Wertungsrichter sahen sie klar vorne – der WM-Titel war zurück in Augsburg. „Die harte Arbeit hat sich gelohnt, ich und mein Team können stolz auf uns sein“, sagte sie damals. Nach Kämpfen fiel es „Tiny Tina“ oft schwer, das Adrenalin loszuwerden. „Mir tut gar nichts weh“, erzählte sie einmal lachend – wenige Stunden nach einem Weltmeisterschaftskampf. Ihr muskulöser Körper, die positive Ausstrahlung, das Lächeln nach dem Schlussgong: All das waren Markenzeichen einer Athletin, die wusste, wann sie loslassen kann.

Jetzt ist dieser Moment gekommen. Nicht mehr das Profiboxen steht im Vordergrund, sondern ihre Tätigkeit als Realschullehrerin in Zusamarshausen (Landkreis Augsburg) und die Familie. Dort liegt jetzt der Fokus. „Ich brauche dringend mal wieder etwas anderes als Boxen“, hatte sie schon nach ihrem letzten Triumph gesagt – und nun ist klar, was sie meinte.

Mit ihrem Rücktritt verlässt eine der erfolgreichsten deutschen Boxerinnen der vergangenen Jahrzehnte die Bühne. Die Laudatio auf der Sportgala hielt Regina Halmich, die Frauenboxen in Deutschland einst salonfähig gemacht hatte. Rupprecht kann proklamieren, auch ihren Teil dazu beigetragen zu haben.