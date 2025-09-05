Tyson will wieder in den Ring: Kampf gegen Mayweather

Der ehemalige Box-Weltmeister Mike Tyson kehrt erneut in den Ring zurück - dieses Mal für einen Showkampf gegen Floyd Mayweather Jr. Wann und wo der 59-Jährige gegen seinen elf Jahre jüngeren Kontrahenten antreten wird, ging aus der Mitteilung des Veranstalters CSI Sports nicht hervor.

Mayweather blieb in seiner aktiven Karriere ungeschlagen und machte - ähnlich wie sein älterer Kollege - mit spektakulären K.O.-Siegen von sich reden. Tyson stand zuletzt in einem Showkampf gegen den Influencer Jake Paul im Ring, der erst kurz zuvor mit dem Boxen begonnen hatte. Danach wurde der frühere Schwergewichtschampion für seine Vorstellung gegen den 31 Jahre jüngeren Gegner mit Kritik und Spott überschüttet.

«Als mich CSI wegen eines Kampfes gegen Floyd Mayweather angesprochen hat, dachte ich: "Niemals wird das passieren"», wurde Tyson in der CSI-Mitteilung zitiert. «Aber: Floyd hat Ja gesagt.»

Mayweather holte fünf Weltmeistertitel in verschiedenen Gewichtsklassen, war aber nie schwerer als im Junior-Mittelgewicht unterwegs, dessen Grenze bei 154 Pfund (ca. 70 kg) liegt. Seinen letzten offiziellen Kampf bestritt er 2017 gegen den weltbekannten Martial-Arts-Kämpfer Conor McGregor.