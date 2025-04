Nach WM-Erfolg: Boxerin Tina Rupprecht kehrt an die „Tiny Tina Realschule“ zurück

Mit einem breiten Grinsen steht Tina Rupprecht auf der Bühne in der Eingangshalle der Realschule Zusmarshausen (Landkreis Augsburg). Die Bigband der Schule spielt das Lied „The Best“ von Tina Turner, vereinzelt rufen Schülerinnen und Schüler „Tina, Tina, Tina“ und jubeln ihr zu. Vor wenigen Tagen hatte die Boxerin, die in Teilzeit als Lehrerin an der Schule arbeitet, deutsche Sportgeschichte geschrieben.

Vor 2500 Zuschauern gewann Rupprecht am Samstagabend in Potsdam das bisher größte Duell ihrer Karriere. In einem engen und intensiven Kampf besiegte sie die Japanerin Sumire Yamanaka nach Punkten und erlangte dadurch den Weltmeistertitel der International Box Federation (IBF). Da sie zuvor bereits die Titel der Verbände WBO, WBC und WBA gewonnen hatte, vereint sie nun durch ihren Sieg alle vier wichtigen WM-Gürtel in ihrer Gewichtsklasse Atomgewicht. Damit kürte sie sich zur unumstrittenen Boxweltmeisterin. Ein Erfolg, der vorher noch keinem deutschen Boxer und keiner deutschen Boxerin gelungen war.

Icon Vergrößern Tina Rupprecht (links) lieferte sich mit Sumire Yamanaka einen ganz engen Kampf Foto: Andreas Gora, dpa Icon Schließen Schließen Tina Rupprecht (links) lieferte sich mit Sumire Yamanaka einen ganz engen Kampf Foto: Andreas Gora, dpa

Realschule Zusmarshausen heißt nun „Tiny Tina Realschule“

Nichtmal vier Tage nach dem historischen Erfolg ist Rupprecht zurück in der Realschule Zusmarshausen. Einmal pro Woche unterrichtet sie dort Sport, aktuell in der fünften und siebten Klasse. „Wir sind sehr froh, dich bei uns zu haben“, sagt der stellvertretende Schulleiter Matthias Fels auf der Bühne an Rupprecht gewandt. Daher habe sich die Schulleitung eine ganz besondere Überraschung überlegt, ergänzt er und enthüllt gemeinsam mit Rupprecht ein Schild, das zuvor von einem Tuch verdeckt von der Schuldecke hing.

Neben einem Bild der Boxerin steht darauf in großen Buchstaben „Tiny Tina Realschule“. „Tiny Tina“ ist der Spitzname der 1,52 Meter großen Boxerin. „Wir haben die Schule umbenannt“, sagt Fels lächelnd. „Zumindest inoffiziell bis zum Ende des Schuljahres.“ Obwohl sich beim „Y“ aus dem Wort „Tiny“ kurz nach der Enthüllung der Kleber löste und der Buchstabe von dem Schild herunterfiel, freute sich die Boxerin sehr. „Es ist mir eine große Ehre“, erklärt sie.

„Freue mich, wenn ich Leute inspirieren kann“

Doch nicht nur die Zusmarshauser Schulleitung ist stolz auf Rupprechts Leistungen, auch von der bayerischen Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler) gab es zuletzt viel Lob. Die Boxerin sei ein echtes Vorbild, da sie sportliche Höchstleistung und pädagogisches Engagement miteinander vereine, sagte Stolz im Vorfeld des Kampfs gegen Yamanaka. „Die Rolle als Vorbild nehme ich gerne an“, sagt Rupprecht dazu. „Ich freue mich, wenn ich Leute inspirieren kann.“

Icon Vergrößern Schülerinnen und Schüler der Reaschule Zusmarshausen jubeln Tina Rupprecht auf dem Weg zur Bühne zu. Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen Schülerinnen und Schüler der Reaschule Zusmarshausen jubeln Tina Rupprecht auf dem Weg zur Bühne zu. Foto: Marcus Merk

An der Universität Augsburg hatte Rupprecht Lehramt für die Grundschule studiert. Obwohl sie inzwischen von ihrer Boxkarriere leben kann, arbeitet sie weiter in dem Beruf. „Lehrerin sein ist, genau wie Boxen, ein Teil von mir“, lautet ihre Erklärung. Zudem seien ihre Erfahrungen aus der Boxwelt auch im Unterricht hilfreich. „Viele Werte, die man bei dem Sport lernt, sind auch in der Schule wichtig“, sagt Rupprecht, die das Boxen und den Unterricht zeitlich insgesamt gut miteinander vereinen kann. „Bevor ich hier angefangen habe, habe ich gesagt, dass ich Profiboxerin bin und deshalb ab und zu weg bin“, sagt sie. Die Schule sei daher darauf eingestellt.

Schüler wollen ein Bild mit Lehrerin Rupprecht

Während des Schulalltags ist die Boxkarriere der 32-Jährigen immer wieder ein Thema. Wie Rupprecht erzählt, berichteten Schülerinnen und Schüler ihr in der Vergangenheit regelmäßig, dass sie die Lehrerin in der Zeitung oder im Fernsehen gesehen hätten. Durch den Erfolg vom Samstag ist der Ansturm sogar noch etwas größer geworden. Als die Boxerin nach dem Ende des Empfangs in der Realschule von der Bühne geht, wird sie von vielen Kindern nach einem Autogramm oder einem Bild gefragt. „Autogramme habe ich hier ab und an schon mal geschrieben“, sagt sie dazu. „Aber nach Bildern wurde ich in der Schule bisher noch nicht gefragt“, ergänzt Rupprecht, die alle Bilderwünsche bereitwillig erfüllt.

Trotz all der Aufmerksamkeit und Glückwünsche der Schüler habe sie ihren Sieg allerdings noch immer nicht ganz realisiert, berichtet Rupprecht. Schon am Samstag, kurz nach dem Kampf, hatte sie gesagt, dass ihr der historische Erfolg noch nicht vollständig bewusst sei. Und auch fast vier Tage später geht es ihr damit nicht großartig anders. „Irgendwie habe ich es noch immer nicht ganz begriffen“, blickt sie auf den Sieg gegen Sumire Yamanaka zurück. „Das dauert vielleicht einfach noch etwas“, sagt die Boxweltmeisterin, die sich nach einer turbulenten Woche nun auf ihren Urlaub in Japan freut: „Endlich entspannen“, sagt Rupprecht.