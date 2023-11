Braga - Union Berlin in der Champions Leaugue: Übertragung live im TV und Stream

In der Champions League steht das Spiel Braga - Union Berlin an. Hier gibt es Infos rund um Übertragung im TV und Stream, Live-Ticker, Termin und Uhrzeit.

Die aktuelle Saison der Champions League 2023/24 begann im September 2023 und der Spielplan setzt das Finale für den 1. Juni 2024 an. In der Gruppenphase gehören die Teams Braga und Union Berlin zur Gruppe C. Bereits am Dienstag, dem 3. Oktober 2023, standen sich die beiden Teams in der Gruppenphase gegenüber. Das Spiel gewann Sporting Braga mit 3:2 gegen Union Berlin. Jetzt haben die Berliner die Chance, sich zu revanchieren.

Sie möchten wissen, wann die CL-Partie angepfiffen wird und wo Sie sie live mitverfolgen können? Hier haben wir für Sie alle Informationen rund um Übertragung live im TV und Stream, Live-Ticker, Termin und Uhrzeit zusammengefasst.

Braga - Union Berlin in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist der Anstoß?

Laut Spielplan ist das Spiel Sporting Braga gegen Union Berlin für morgen am Mittwoch, 29. November 2023, um 21.00 Uhr angesetzt. Das Team Braga hat den Heimvorteil im Estádio Municipal de Braga Stadion.

Braga gegen Union Berlin live im TV und Stream - CL-Übertragung auch im Free-TV?

Auch wenn die Partie nicht im Free-TV übertragen wird, können Sie sie über den Streaminganbieter DAZN live anschauen. Hier haben wir für Sie die Informationen zum Spiel Braga gegen 1. FC Union Berlin in einer Übersicht zusammengefasst:

Spiel: Sp. Braga - 1. FC Union Berlin der UEFA Champions League 2023/24

Sp. - der 2023/24 Datum: Mittwoch, 29.11.2023

Mittwoch, 29.11.2023 Uhrzeit : 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Braga , Portugal

, Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: DAZN

DAZN Übertragung im Live-Stream: DAZN

Live-Ticker zum CL-Spiel Braga gegen Union Berlin

Wenn Sie nicht die Möglichkeit haben, die Partie live im Stream zu schauen, können Sie die wichtigsten Momente der Begegnung über unseren Liveticker zur Champions League erleben. Zudem können Sie über den Live-Ticker mehrere Spiele gleichzeitig verfolgen und erhalten zusätzliche Hintergrundinformationen, beispielsweise zur Mannschaftsaufstellung, zu Karten und zu Auswechslungen.

Übertragung in der UEFA Champions League: Wo sind die Spiele der Saison 23/24 zu sehen?

Im Free-TV werden keine Spiele der Champions League übertragen. Dafür haben Sie aber die Möglichkeit, die Übertragung der Spiele über DAZN und teilweise auch über Amazon Prime anzuschauen. Derzeit kann man DAZN ab einem monatlichen Preis von 29,99 Euro abonnieren. Zudem bietet auch Amazon Prime bestimmte Spiele an. Der Streamingdienst plant, jeweils ein Top-Spiel am Dienstag zu zeigen. Amazon Prime hat bekannt gegeben, dass sie Spiele mit deutscher Beteiligung übertragen werden, solange deutsche Teams im Wettbewerb sind. Das Abonnement beim Streamingdienst von Amazon liegt bei 6,99 Euro pro Monat.

Braga gegen Union Berlin in der Champions League: Bilanz der Partie

Ein Blick auf die Vergangenheit der beiden Teams erlaubt eine Zusammenstellung einer Bilanz der Partie. Insgesamt standen sich die beiden Teams laut fussballdaten.de drei Mal gegenüber. Zwei dieser Begegnungen hat Braga für sich entscheiden können, ein Spiel endete mit dem Sieg des 1. FC Union Berlin. Das Torverhältnis beträgt 4:3 zugunsten von Sporting Braga.