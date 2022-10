Braunschweig - Wolfsburg im DFB-Pokal: Live-Ticker und Übertragung im Free-TV oder Stream

In der zweiten Runde des DFB-Pokals 22/23 spielt Braunschweig gegen Wolfsburg. Einen Live-Ticker sowie alle Infos zur Übertragung im TV und Stream haben wir hier für Sie.

Der DFB-Pokal gibt kleineren Vereinen aus der Regional- Ober- und 3. Liga die Möglichkeit gegen die großen Namen im deutschen Fußball anzutreten. Schon oft hat das Turnier für Überraschungen gesorgt, auch wenn in den späteren Runden meistens nur noch Mannschaften der zweiten Liga und der Bundesliga übrig sind. Eintracht Braunschweig hat sich in der ersten Runde im Elfmeterschießen gegen den Bundesligisten Hertha BSC durchgesetzt und am Ende mit 6:5 gewonnen. Wolfsburg hatte auf der anderen Seite mit dem Regionalliga-Verein Carl Zeiss Jena eigentlich einen leichten Gegner. Trotzdem haben es die Wolfsburger erst in letzter Minute geschafft noch einen Ball im Jenaer Tor zu versenken und sich mit einem 1:0 in die zweite Runde des DFB-Pokals zu schießen.

Wann findet die Begegnung zwischen Eintracht Braunschweig und dem VfL Wolfsburg in der zweiten Runde des DFB-Pokals 22/23 statt? Wie läuft die Übertragung und gibt es die Partie auch im Free-TV zu sehen? Antworten auf diese Fragen, alle Infos zum Spiel und einen Live-Ticker haben wir hier für Sie.

Braunschweig - Wolfsburg im DFB-Pokal 2022/23: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Laut Spielplan beim DFB-Pokal 22/23 findet das Spiel zwischen Eintracht Braunschweig und dem VfL Wolfsburg am 18. Oktober 2022 statt. Anpfiff der Partie ist um 20.45 Uhr im Eintracht-Stadion in Braunschweig.

Eintracht Braunschweig - VfL Wolfsburg auch im Free-TV? Übertragung live im TV und Stream

In den ersten Runden des DFB-Pokals 22/23 gibt es nur wenige ausgewählte Spiele des Turniers auch im Free-TV bei der ARD oder beim ZDF zu sehen. Die Begegnung zwischen Braunschweig und Wolfsburg gehört jedoch nicht dazu. Alle Pokalspiele werden allerdings vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Alles, was Sie zur Übertragung wissen müssen, finden Sie hier auf einen Blick:

Spiel : Eintracht Braunschweig - VfL Wolfsburg , 2. Runde im DFB-Pokal 2022/23

- , 2. Runde im DFB-Pokal 2022/23 Datum: Dienstag, 18. Oktober 2022

Dienstag, 18. Oktober 2022 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Eintracht-Stadion , Braunschweig

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

DFB-Pokal 2022/23: Braunschweig vs. Wolfsburg live - Ergebnis, Aufstellung und Spielstand im Live-Ticker

In unserem Datencenter finden Sie neben den aktuellen Ergebnissen auch alle wichtigen Infos zum DFB-Pokal 22/23. Falls Sie kein Sky-Abo haben sollten, können Sie die Partie zwischen Eintracht Braunschweig und dem VfL Wolfsburg auch hier im Live-Ticker verfolgen. So verpassen Sie keine Tore, Karten und Auswechslungen des Spiels. Außerdem liefert der Live-Ticker auch alle Highlights der Begegnung als Kommentar.

Übertragung: Läuft Braunschweig gegen Wolfsburg live auf Sky oder im Free-TV im ZDF oder der ARD?

Die Rechte zur Übertragung des DFB-Pokals 22/23 liegen beim Pay-TV-Sender Sky, der alle Spiele des Turniers überträgt. Allerdings gibt es einige Spiele des Turniers auch im Free-TV zu sehen. Die ARD und das ZDF zeigen in Runde zwei jeweils eine Partie, doch je weiter der DFB-Pokal voranschreitet, desto mehr Spiele werden von den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern übertragen. Dazu gehören die Halbfinal-Spiele und das Finale, das im Juni 2023 stattfindet.

Eintracht Braunschweig und der VfL Wolfsburg im DFB-Pokal 2022/23: Bilanz und Infos

Die beiden Teams sind sich laut fussballdaten.de bisher sechs Mal auf dem Rasen begegnet. Zwei Mal spielten Wolfsburg und Braunschweig in der Bundesliga gegen einander, zwei Mal in der 2. Liga und zwei Mal in der Bundesliga Relegation. Vier Mal konnte sich der VfL Wolfsburg durchsetzen, einmal trennten sich die beiden Mannschaften im Unentschieden und einmal gewann Eintracht Braunschweig. Die letzte Begegnung liegt bereits mehrere Jahre zurück und fand 2017 im Rahmen der Bundesliga Relegation statt. Damals gewann Wolfsburg beide Spiele mit 1:0.

Hier finden Sie einige Infos zu den Mannschaften:

Eintracht Braunschweig

Liga: 2. Bundesliga

Trainer: Michael Schiele

Stadion: Eintracht-Stadion

VfL Wolfsburg