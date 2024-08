Bremer SV - SC Paderborn 07 live im TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals 24/25

Der DFB-Pokal geht 2024/25 in eine neue Runde. Mit dabei sind auch der Bremer SV und der SC Paderborn 07, die bereits sehr früh im Pokalwettbewerb aufeinandertreffen. Während der Bremer SV derzeit in der Regionalliga Nord und damit in der vierthöchsten deutschen Spielklasse aufläuft, spielt der SC Paderborn in der 2. Bundesliga.

Mit 16 Landesmeistertiteln ist der BSV Rekordmeister in Bremen. Zudem gewann der im Jahr 1906 gegründete Verein bislang zehnmal den Bremer Landespokal. Originelle und selbstironische Außendarstellungen gehören ebenfalls zum BSV dazu - so nutzt man zum Beispiel seit 2015 häufig den Slogan „Seit 1962 nicht in der Bundesliga“. Trainiert wird die erste Herrenmannschaft aktuell von Sebastian Kmiec.

Beim SC Paderborn steht derweil Übungsleiter Lukas Kwasniok an der Seitenlinie. In der Saison 2019/20 spielte der SCP letztmals in der Bundesliga, doch mit nur 20 Punkten aus 34 Spielen stieg der Verein als Tabellenachtzehnter direkt wieder in die 2. Liga ab. Die Paderborner sind neunfacher Sieger des Landespokals Westfalen, haben ansonsten aber noch keine größeren Titel vorzuweisen.

Wann findet das Pokalspiel zwischen dem Bremer SV und dem SC Paderborn 07 statt? Wie sieht es mit der Übertragung im TV und Stream aus? Antworten auf diese Fragen sowie alle wichtigen Infos zum Spiel haben wir hier für Sie.

Bremer SV - SC Paderborn im DFB-Pokal 24/25: Termin und Anstoß

Dem Spielplan des DFB-Pokals 24/25 entsprechend findet die Partie zwischen dem BSV und dem SCP am 18. August 2024 statt. Der Anstoß ist für 15.30 Uhr geplant. Austragungsort der Partie ist das Stadion am Panzenberg - dort trägt der Bremer SV für gewöhnlich seine Heimspiele aus. Es bietet Platz für rund 5000 Zuschauer.

BSV gegen SCP live im TV und Stream: Übertragung der 1. Runde des DFB-Pokals 24/25

Für die Übertragung des DFB-Pokals 24/25 ist in erster Linie der Pay-TV-Sender Sky zuständig. Einige Partien gibt es aber auch im Free-TV zu sehen, nämlich im Programm der ARD und des ZDF. Wer ausnahmslos alle Pokalspiele in voller Länge sehen möchte, kommt um ein Sky-Abo nicht herum. Derzeit ist das Sport-Paket ab 25 Euro pro Monat zu haben. Die ARD und das ZDF zeigen insgesamt nur 15 Spiele des DFB-Pokals 24/25, darunter beide Halbfinals und das Finale am 24. Mai 2025. Das Spiel zwischen dem Bremer SV und dem SC Paderborn gibt es nicht im linearen TV zu sehen, sondern nur exklusiv bei Sky.

Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung des Pokalspiels im Überblick:

Spiel: Bremer SV vs. SC Paderborn (DFB-Pokal 24/25, 1. Runde)

Datum: Sonntag, 18. August 2024

Uhrzeit: 15.30 Uhr

Ort: Stadion am Panzenberg, Bremen

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky

Bremer SV vs. SC Paderborn 07 im DFB-Pokal 24/25: Bilanz der beiden Teams

Die Frage nach der Bilanz ist in diesem Fall ziemlich schnell beantwortet, denn der BSV und der SCP haben bislang noch nie gegeneinander gespielt. Aus der Vergangenheit lassen sich daher keine Schlüsse ziehen. Hinsichtlich des bevorstehenden Aufeinandertreffens der beiden Mannschaften im DFB-Pokal könnte der SC Paderborn dennoch im Vorteil sein, alleine aufgrund des Klassenunterschieds. Dieser wird bereits deutlich, wenn man die beiden Kader miteinander vergleicht: Während das gesamte Aufgebot der Paderborner 20,2 Millionen Euro wert ist, liegt der Kaderwert des Bremer SV bei etwa 540.000 Euro.