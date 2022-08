Bulgarien - Deutschland live beim Frauen-Fußball: Übertragung und Termin

Die ersten Qualifikationsspiele für die Frauen-Weltmeisterschaft im Fußball stehen an. Wir haben die Infos zur Partie Bulgarien - Deutschland rund um TV-Übertragung und Live-Stream.

Nach der EM ist vor der WM und während der WM-Qualifikation: Die letzte Frauen-Europameisterschaft, die für die deutsche Elf im Finale gegen England mit einer Niederlage endete, ist gefühlt gerade erst beendet, schon stehen die letzten Qualifikationsspiele für die nächste WM 2023 vor der Tür. Zunächst hält der Spielplan das Rückspiel Türkei - Deutschland für unsere Damen bereit, danach geht es gegen das Team aus Bulgarien. Das Hinspiel gegen die Türkinnen endete übrigens mit einem Kantersieg vor heimischer Kulisse: 8:0 verkündete die Anzeigetafel nach 93 Minuten.

Hier gibt es die Infos rund um die Partie Bulgarien gegen Deutschland und die Übertragung im Free-TV und Live-Stream, den Spieltermin und eine Bilanz.

Bulgarien gegen Deutschland: Datum und Uhrzeit für den Anstoß beim Frauenfußball

Wann spielt Bulgarien gegen Deutschland in der Qualifikation für die Frauen-WM 2023? Anstoß der Partie ist am Dienstag, 6.September, um 18.30 Uhr. Da es sich um ein Auswärtsspiel der DFB-Elf handelt, reisen die Damen nach Plovdiv in Bulgarien, um im Lokomotiv Stadion anzutreten.

Frauenfußball-Übertragung: Bulgarien - Deutschland live im Free-TV und Stream

Die Übertragung der Partie Bulgarien gegen Deutschland übernimmt die ARD, daher ist ein kostenloses Verfolgen der WM-Qualifikation der Frauen 2023 sowohl im herkömmlichen Fernsehen als auch im gratis Live-Stream möglich. Ab 18.15 Uhr kann das Spiel entweder im Stream oder auf ARD One geschaut werden. Der Kommentator vor Ort ist Bernd Schmelzer, die Moderation übernimmt Claus Lufen.

Die wichtigsten Informationen zum Spiel Bulgarien - Deutschland kompakt zusammengefasst:

Spiel: Bulgarien vs. Deutschland , Qualifikation zur Frauen-WM 2023, Gruppe H

vs. , Qualifikation zur Frauen-WM 2023, Gruppe H Datum: Dienstag, 6. September 2022

Dienstag, 6. September 2022 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Stadion: Lokomotiv Stadium , Plovdiv ( Bulgarien )

, Plovdiv ( ) Übertragung im Free-TV: ARD ONE

ONE Übertragung im Live-Stream: ARD

Bulgarien vs. Deutschland: Bilanz der beiden Frauen-Nationalteams

Der DFB weiß von bisher vier Aufeinandertreffen der Teams Deutschland und Bulgarien zu berichten. Das erste geht zurück bis ins Jahr 1989, das Deutschland auswärts mit 3:1 gewinnen konnte. Nur ein Jahr später nach dem Auswärtssieg gab es zwei ungefährdete Siege der deutschen Damen-Elf in der EM-Qualifikation 1990. Im Hinspiel in Bulgarien siegte Deutschland mit 4:1, im Rückspiel hielt die Null und es wurde ein solides 4:0. Das letzte Spiel gegen die Bulgarinnen fand 2021 statt, es war das Hinspiel zu dieser Partie. Souverän spielte Deutschland die Elf aus Bulgarien an die Wand und gewann mit 7:0. Insgesamt macht das eine Bilanz von vier Spielen Deutschland - Bulgarien mit vier Siegen für Deutschland und einem Torverhältnis von 18:2 aus deutscher Sicht.

Den Gruppensieg hat Deutschland übrigens so gut wie sicher: Die zweitplatzierten Serbinnen könnten bei einer gleichzeitigen Niederlage Deutschlands zwar punktetechnisch gleichziehen, allerdings wäre da noch der immense Unterschied bei der Tordifferenz: Deutschland steht bei +31 Toren, Serbien bei +11.

