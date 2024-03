Berichte: Wolfsburg trennt sich nach Niederlage gegen den FCA von Trainer Kovac

Dass es für Wolfsburg-Trainer Kovac bei einer Niederlage gegen den FCA eng wird, stand bereits vor dem Spiel fest. Nun melden Medien die Entlassung des Trainers.

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg wird sich laut Medienberichten von seinem Trainer Niko Kovac trennen. Das vermeldeten Bild und die Wolfsburger Allgemeine Zeitung am Sonntag übereinstimmend. Offiziell soll die Trennung noch im Laufe des Tages verkündet werden.

Der VfL hatte am Vortag mit 1:3 gegen den FC Augsburg verlorenund war damit auch im zehnten Ligaspiel des neuen Jahres sieglos geblieben. In der Bundesliga-Tabelle steht der ambitionierte Volkswagen-Club nur auf Platz 14. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz schmolz durch den Sieg des FSV Mainz 05 gegen Bochum auf sechs Punkte zusammen.

Svensson, Hasenhüttl, Jaissle: Wer folgt beim Vfl Wolfsburg auf Kovac?

Der frühere Bayern-Trainer Kovac war 2022 mit hohen Erwartungen nach Wolfsburg gewechselt. In seiner ersten Saison verpasste er mit dem Club einen Europa-League-Platz durch eine Heimniederlage am letzten Spieltag gegen den Absteiger Hertha BSC. In der zweiten Saison blieb eine sportliche Weiterentwicklung komplett aus. Von den vergangenen 20 Liga-Spielen gewann der VfL nur zwei.

Als mögliche Nachfolger spätestens im Sommer werden bereits seit Wochen Bo Svensson (zuletzt Mainz 05), Ralph Hasenhüttl (zuletzt FC Southampton) oder Matthias Jaissle (Al-Ahli) gehandelt. (dpa)

