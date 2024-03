Blitzstarter Robin Hack hat es schon wieder getan

Robin Hack trifft gerne schnell. So wie gegen den 1. FC Köln. Für die kommenden Wochen hat der Gladbacher einen Wunsch.

Das wäre des Guten dann aber doch zu viel gewesen. In der zweiten Minute der Nachspielzeit streichelte Robin Hack den Ball aus rund 15 Metern gen Torwinkel und hinter dem Tor der Kölner machten sich die Gladbacher Fans für den Hauch eines Moments Hoffnungen, aus diesem aufregenden Spiel als Sieger hervorzugehen. Der Ball aber strich knapp über die Latte, es blieb beim 3:3.

Ein Ergebnis, an dem Robin Hack großen Anteil hatte. Der 25-Jährige war in der 70. Minute beim Stand von 1:2 aus Gladbacher Sicht eingewechselt worden. Drei Minuten später stand es 3:2 für die Gladbacher. Hack hatte beide Treffer erzielt. Beim ersten schraubte er sich in eine Flanke und köpfte ein, das zweite Tor erzielte er nach einer Ecke mit einem humorlosen Schuss aus dem Getümmel. Hack war mal wieder seinem Ruf nachgekommen, nicht viel Zeit zu benötigen.

Robin Hack brauchte nicht lange für sein erstes Bundesligator

Erstes Bundesligaspiel mit 19 Jahren und natürlich traf Hack nach gerade einmal 14 Minuten. Danach aber stockte die Karriere des Offensivspielers. Wechsel nach Nürnberg und Bielefeld, zweite Liga. Erst vor der laufenden Saison mit seinem Transfer nach Gladbach gehörte er wieder dem Bundesligageschäft an. Nach sechs Jahren, drei Monaten und 13 Tagen gelang ihm schließlich sein zweiter Bundesligatreffer. Dabei lief die Partie gegen den VfB Stuttgart gerade mal 21 Sekunden. Hack ließ damals noch ein zweites Tor folgen – so wie nun auch gegen den 1. FC Köln.

Künftig würde er aber gerne auf Joker-Einsätze verzichten und lieber von Beginn an spielen: "Ich würde sagen, ich habe eine gute Empfehlung abgegeben." Kann man so sagen.

