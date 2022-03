Burkhard Hupe ist der wahre Messi: Wo Fußball zu Kunst wird

"Mittenmang reingewämst!" - ein Hoch auf die einzig wahre Form, Fußball medial zu konsumieren. Sie erlebt zum Glück derzeit eine neue Blüte.

Es soll ja Menschen geben, die Fußball mögen, aber an einem frühen Samstagabend trotzdem Besseres zu tun haben, als „Die Sportschau“ zu glotzen. Nein, nicht wegen Familie oder Ausgehen oder ähnlich Weltlichem jetzt – sondern der Kunst wegen. Fußball und Feuilleton? Doch, das geht.

Für die Lionel Messis unter den Konsumenten quasi. Diese Menschen haben seit einem halben Jahr nämlich eine neue Heimat. Wenn sie denn bereit sind, ihrer klassischen Leidenschaft, die sich nicht im schlichten Begaffen des kameraperspektivenreichen, zeitlupengesättigten und höhepunktfixierten Bildzusammenschnitts erschöpft, ganz modern über eine App oder im Internet zu frönen. Denn sie können im „Livecenter“ der ARD: Fußball hören, in Vollzeitreportage. Alle Spiele der Bundesligen.

Im "Top-Spiel" war nur er top: der Reporter. Und das ist hier die ganze Miete!

Und das soll Kunst sein? Ist es, wie eigentlich bei allem, was Kunst genannt wird, wo sich eben oft auch reichlich Handwerksware oder das bloß Effektheischende findet: in Momenten glücklichen Gelingens.

Vergangenen Samstag am frühen Abend zum Beispiel trafen im uhrzeitmäßig immer so ausgeflaggten „Top-Spiel“ die Gladbacher auf die Berliner Hertha. Aber der Einzige, der da top war: Burkhard Hupe. Als Reporter immer auf Ballhöhe, trotzdem mit dem Überblick, sodass in der einen Dimension der Stimme Vorstellung und Verständnis gleichzeitig geweckt werden, schilderte er – vor allem aber kommentierte er mit Sarkasmus, Empathie und Küchenpsychologie, was da auf dem Feld passierte. Das wuchs weit über das reine Geschehen hinauswuchs. Denn die wahre Kunst (siehe Goethe) erwächst aus der Beschränkung. Da war der Gladbacher Elfmeter „mittenmang reingewämst“, da wurde die Tafel mit der Nachspielzeit gezückt, „auf der Tayfun Korkut nun genau ablesen kann, wie lange er noch Trainer der Hertha sein wird“.

Beim federführenden WDR ist man mit der Akzeptanz "sehr zufrieden"

Da war aber auch Mitgefühl für verzweifelte Berliner. Also das Gegenteil mancher Kollegen (siehe André Siems), die pornoreportieren und sich selbst zur Schau stellen. Man könnte es Feinheit nennen – oder eben: Kunst. So jedenfalls kann Fußball schönste Nebensache der Welt sein. Was eignet sich besser für solche Übertragung? Andererseits ist hier jedes Spiel wirklich nur so gut wie sein Reporter.

Aber wie viele sind nun die Menschen, die so was zu schätzen wissen, das reine, inzwischen zum Glück wieder durch Publikum in den Stadien dreidimensionaler gewordene Hören in diesen bilderüberfluteten Zeiten? Der federführende WDR rückt keine Zahlen raus. Es heißt auf Nachfrage nur, die Redaktion sei „mit der bisherigen Akzeptanz sehr zufrieden“. Und es gehe weiter, mindestens bis zur Saison 2023/24, solang seien die Rechte klar. Nur eines kann man sich sparen. Es gab vereinzelt das Angebot, per Videostream Reportierende auch noch bei ihrem Wirken im Stadion zuzusehen. Lächerlich. Und desillusionierend. Als wollte jemand Messis Bücherregal sehen.