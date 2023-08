Dem VfL Bochum fehlt die Bundesliga-Tauglichkeit

Der erste Spieltag geht für den VfL Bochum gründlich daneben. Das 0:5 in Stuttgart fördert viele Probleme zutage und veranlasst den Kapitän zu einer klaren Analyse.

Offenbar scheint dieser Saisonstart überraschend gekommen zu sein. Zumindest für den VfL Bochum. Konnte aber auch keiner ahnen, dass es so früh im August schon wieder losgeht mit der Fußball-Bundesliga. Wer soll denn bitte schön in sechs Wochen Vorbereitung schaffen, bestens präpariert am ersten Spieltag auf dem Platz zu stehen? Vor allem wenn diese Fußball-Funktionäre auch noch eine Woche zuvor den DFB-Pokal ins Programm schieben. Das muss doch eine Mannschaft überfordern.

Kein Wunder also, dass der Bochumer Start völlig danebenging. Zunächst mit der Niederlage im Pokal vor einer Woche beim Drittligisten Arminia Bielefeld und nun am Samstag mit dem 0:5 beim VfB Stuttgart auch in der Bundesliga. Seine Mannschaft sei nicht tauglich für diese Liga gewesen, befand Kapitän Anthony Losilla recht nüchtern, eine sofortige Abmeldung vom Spielbetrieb aber soll das nicht zur Folge haben. Trainer Thomas Letsch entschuldigte sich bei den mitgereisten Fans. "So darf man sich nicht präsentieren", sagte er über den Auftritt seiner Mannschaft.

In Bochum wird eine kritische Analyse folgen

Alles habe sein Team vermissen lassen. Also Kampfgeist, Laufbereitschaft, spielerisches Vermögen und konsequentes Abwehrverhalten. Das ist in der Summe eine ganze Menge, weshalb Letsch eine kritische Aufarbeitung angekündigt hat. Dennoch darf man sich die Frage stellen, was die Bochumer denn in der Vorbereitung gemacht haben, wenn sofort der erste Spieltag so viele Probleme zutage fördert. Immerhin, und das ist die gute Nachricht, hat der VfL noch 33 Spieltage Zeit, alles wieder in Ordnung zu bringen. Es wäre nicht das erste Mal, dass den Bochumern das gelingt.

