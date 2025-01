Die Erben Katsches sprengen die Ketten

Ein Glück, dass der Fußball im Allgemeinen und seine Protagonisten im Speziellen dereinst noch nicht technisch durchleuchtet wurden. Den Schuss ans Gebälk von Wembley würde kein Mythos umwehen, stünde die klare Feststellung: Tor. Oder eben: Kein Tor. Wie ernüchternd wohl die Laufdaten eines Gerd Müller wären. Vielleicht auch imposant im Sinne eines Minimax-Theorems. Minimaler Einsatz, maximaler Nutzen. Wäre damals schon jede Bewegung eines Spielers erfasst gewesen, hielte sich wahrscheinlich nicht mehr die Legende von Georg, genannt „Katsche“, Schwarzenbeck. Der Katsche habe sich dereinst nur ein einziges Mal auf den gefährlichen Weg jenseits der Mittellinie gemacht, heißt es. Die Verzweiflung war maximal, als der Katsche zu einem Schuss mit minimalen Erfolgsaussichten ausholte. Kurz danach aber ward der Ball im Tor Atletico Madrids gesehen und die Münchner hatten tatsächlich noch ein Remis im Finale des Europapokals der Landesmeister errungen. Zwei Tage später holten sie im Wiederholungsspiel den Cup.

Was folgte, war keine Revolution des Spiels im Sinne dessen, dass Innenverteidiger, die damals Manndecker oder Vorstopper hießen, mutig gen gegnerisches Tor zogen. Die Mittellinie war weiterhin die Demarkationslinie zwischen Arbeitern und Fußballern. Gewiss, Beckenbauer brachte da etwas ins Schwanken, der aber war nun auch ein Sonderbegabter.

Der Höhepunkt ereignet sich in Augsburg

Nun aber ereignete sich am 19. Spieltag der Saison 2024/25 Ungeheuerliches. Etliche Innenverteidiger entledigten sich in einer scheinbar konzertierten Aktion ihrer Fesseln. Minjae Kim, Matthias Ginter und David Zec trafen. Höhepunkt des Schauspiels: Die Partie Augsburg gegen Heidenheim, in der alle drei Treffer durch die Defensivspezialisten Chrislain Matsima, Patrick Mainka und Keven Schlotterbeck erzielt wurden. Interessant auch der zivile Ungehorsam der Verteidiger Edmund Tapsoba und Marco Friedl, die den Ball ins eigene Tor lenkten. Vielleicht auch eine Reminiszenz an den Kaiser, der insgesamt vier Eigentore erzielte. Die Innenverteidiger haben ihre Ketten gesprengt. Katsche ist gewiss stolz.