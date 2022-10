Ein Ende beim VfB Stuttgart, aber noch kein Neuanfang

Plus Nach der Entlassung von Trainer Pellegrino Matarazzo suchen die Schwaben immer noch einen Nachfolger. Noch muss ein Interimscoach die ultimative Demütigung verhindern.

Mehr Kellerduell geht nicht. Es ist das Aufeinandertreffen des Vorletzten und des Letzten im Bundesliga-Klassement. Das Schlusslicht in der Heimtabelle trifft auf die schwächste Auswärtsmannschaft. Der VfB Stuttgart hat im eigenen Stadion bisher nur zwei von 15 möglichen Punkten geholt, der VfL Bochum hat alle vier bisherigen Auswärtsspiele verloren.