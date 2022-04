Froböse: "Ramadan und Spitzensport, das passt nicht zueinander"

In der Bundesliga wurden Partien unterbrochen, um Spielern das Fastenbrechen zu ermöglichen. Können Profis die strengen Regeln überhaupt umsetzen? Ein Sportwissenschaftler klärt auf.

Innerhalb kürzester Zeit passierte es gleich zweimal. Zunächst am 6. April im Bundesliga-Nachholspiel zwischen dem FC Augsburg und dem FSV Mainz 05 (2:1). Dann, nur vier Tage später, auch in der Partie zwischen RB Leipzig und der TSG Hoffenheim (3:0). Beide Male unterbrachen die Schiedsrichter die Partie; jeweils nach Sonnenuntergang, damit muslimische Spieler, die sich an die Regeln des Ramadan halten, etwas essen und trinken konnten.

Schiedsrichter Matthias Jöllenbecks Spielunterbrechung in der Augsburger WWK-Arena war eine Premiere. Nie zuvor wurde eine Bundesligapartie zum Fastenbrechen unterbrochen. In Reihen der Mainzer wurde das für Kapitän Moussa Niakhate gemacht, im Spiel Leipzig gegen Hoffenheim wurde die kurze Pause zugunsten von RB-Verteidiger Mohamed Simakan eingelegt. Im Fastenmonat Ramadan, der in diesem Jahr noch bis zum 1. Mai geht, sind Muslime dazu angehalten, tagsüber weder zu essen noch zu trinken.

"Ramadan und Spitzensport, das passt nicht zueinander"

Die beiden Unterbrechungen in der Bundesliga wurden von den beteiligten Vereinen und Spielern begrüßt. Sinnvoll erscheinen sie jedenfalls, schließlich haben die Profis tagsüber, trotz hoher körperlicher Belastung, weder Flüssigkeit noch Nahrung zu sich genommen.

Sportwissenschaftler Prof. Dr. Ingo Froböse von der Deutschen Sporthochschule in Köln weiß, dass Fußballprofis, die fasten, besonders auf ihre Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr achten sollten. Foto: Oliver Berg, dpa

Professor Ingo Froböse vom Zentrum für Gesundheit der Deutschen Sporthochschule Köln sagt: „Ramadan und Spitzensport, das passt nicht zueinander.“ Der Körper brauche bestimmte Nährstoffe, und das zum richtigen Zeitpunkt. Man könne nicht immer auf Reserven aufbauen, erläutert der Experte. Entscheidend sei die Versorgung des Körpers mit Mineralien und Spurenelementen. Während der Partie schwitzen die Profis meist sehr stark. Wenn es im Zuge dessen zu einem Mineralstoffdefizit kommt, insbesondere im Bereich von Natrium und Kalium, dann könne das zu Irritationen des Herzmuskels führen, so Froböse.

Experte rät zu isotonischen Getränken in Spielunterbrechungen

Außerdem kommt es darauf an, ausreichend Flüssigkeit über den Tag verteilt zu trinken. Pro Stunde kann der Körper nur 0,8 bis einen Liter verarbeiten. Sollte ein Fußballprofi, der tagsüber weder getrunken noch gegessen hat, in der Spielunterbrechung dann in kürzester Zeit viel Flüssigkeit zu sich nehmen, wäre das kontraproduktiv. „Wenn ich schnell viel trinke, führt das zu einer Verdünnung des Mineralstoffhaushaltes. Konzentriertes Trinken in kurzer Zeit hebt das Defizit nicht unbedingt auf. Ganz im Gegenteil kann es das sogar verschärfen“, sagt der Kölner Experte.

Idealerweise greifen Profis, die nach Sonnenuntergang im Spiel ihr Fasten brechen, zu einem isotonischen Getränk, dass die nötigen Salze und eine kleine Portion Zucker enthält. Froböse weist aber darauf hin, dass Zucker auch Leistung kostet. Er rät etwa von der klassischen Banane oder einem Energieriegel als Stärkung während des Spiels ab, da es zu lange dauere, bis die Energie in der Muskelzelle ankomme. Die Energie müsse flüssig zugeführt werden, da die Wirkung schneller einsetze. „Das Wichtigste ist also ein mineralstoffreiches Getränk, um das Nerv-Muskel-Zusammenspiel und auch die kognitive Leistungsfähigkeit zu sichern“, sagt Froböse.

In der Premiere League sind Pausen zum Fastenbrechen bekannt

Aus medizinischer Sicht ist das Fasten an Spieltagen also nicht zu empfehlen. Es gebe jedoch auch für Muslime Ausnahmen, dank derer Fußballprofis vor Spielen essen und trinken dürften, wie Aiman Mazyek, Vorsitzender des Zentralrats der Muslime in Deutschland, dem Deutschlandfunk sagte. Profis können also, wie in der Nicht-Fastenzeit auch, Nahrungsmittel zu sich nehmen und die entsprechenden Tage später nachholen. Allerdings gibt es Spieler, wie zum Beispiel Mohamed Simakan oder Moussa Niakhate, die trotzdem fasten wollen.

Das Thema wird die Fußballbundesliga auch künftig begleiten. Angesichts der positiven Reaktionen der beteiligten Vereine dürften Unparteiische auch weiterhin dem Wunsch auf Spielunterbrechung zum Fastenbrechen nachkommen. Übrigens: In der englischen Premier League wurden solche Pausen schon des Öfteren durchgeführt. Die Bundesliga hat hier also ein Stück weit nachgezogen.