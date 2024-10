Basketball-Bundesligisten MLP Academics Heidelberg muss wegen einer Knieverletzung in den nächsten Wochen ohne den dänischen Profi Bakary Dibba auskommen. Der 22-Jährige werde in dieser Woche am Meniskus operiert, teilte der Club mit. Bakary kam bisher im Schnitt auf 13,3 Punkte pro Spiel.

