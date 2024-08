Willi Lemke verstorben: „Nur wenige Menschen mit Werder so in Verbindung“

Ex-Bundesliga-Manager Willi Lemke ist tot. Der langjährige Sportfunktionär und Politiker (SPD) starb im Alter von 77 Jahren, wie seine Familie mitteilte. Zunächst hatte der Weser Kurier über das Ableben einer der größten Klubikonen des SV Werder Bremen berichtet.

„Willi bleibt uns als innovative, kämpferische, leidenschaftliche, ehrgeizige und streitbare Persönlichkeit in Erinnerung. Dabei war er stets menschlich und immer auch versöhnlich. Nur wenige Menschen werden so sehr mit Werder in Verbindung gebracht wie Willi Lemke“, lautet eine auf der Vereins-Website veröffentlichte Mitteilung.

Willi Lemke verstorben: Ex-Bundesliga-Manager mit großen SVW-Erfolgen

Die Bekanntheit des SVW-Managers ging weit über die Klubgrenzen hinaus: Lemke - der bürgerlich Wilfried hieß - war eine bedeutende Persönlichkeit im deutschen Fußball. Von 1981 bis 1999 war er bei den Grün-Weißen in dieser Position tätig und spielte eine zentrale Rolle in der erfolgreichsten Phase der Vereinsgeschichte.

Unter seiner Führung konnte Werder Bremen zwei deutsche Meisterschaften (1988, 1993) erringen, den DFB-Pokal (1991, 1994 und 1999) sowie den Europapokal der Pokalsieger 1992. Lemke wurde von den Bremer Fans für seine strategische Weitsicht geehrt und die Fähigkeit, für den Verein seines Herzens Talente zu entdecken und zu fördern.

Legendär waren auch Lemkes Manager-Fehden in den 80er- und 90er-Jahren zu Bayern Münchens Pendant Uli Hoeneß, als Werder Bremen mit dem südlichen Rivalen auf Augenhöhe war.

Werder Bremen: Manager-Idol Lemke auch für die Vereinten Nationen aktiv

Nach seiner Zeit bei Werder Bremen - die maßgeblich auch durch die Ära unter Trainer Otto Rehhagel geprägt wurde - setzte er seine Karriere in der Politik fort, unter anderem als Sonderberater des UN-Generalsekretärs für Sport im Dienste von Entwicklung und Frieden.

Auch in der Kommunalpolitik war der am 19. August 1946 in Schleswig-Holstein geborene Funktionär tätig: Nach der Bürgerschaftswahl im Juli 1997 wurde Willi Lemke Senator für Bildung und Wissenschaft, später auch Senator für Inneres und Sport der Freien Hansestadt Bremen.

Werder Bremen ist am Samstag, 24. August der Auftaktgegner des FC Augsburg im Rahmen der neuen Bundesliga-Saison.