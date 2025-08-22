Von Stürmersorgen, neuen Gesichtern und einem emotionalen Stück Stoff

Die Bundesliga ist wieder da. Am Freitagabend eröffnen der FC Bayern und RB Leipzig die neue Spielzeit (20.30 Uhr, Sky und Sat.1). Geschichten lieferte aber auch die Vorbereitung der Klubs. Was sich getan hat - und was nicht - und warum ein Stück Stoff das Zeug zum Aufreger hat.

Stürmerwechsel dich – oder auch nicht Stürmer sind logischerweise im Fußball sehr begehrt. Leiden sie nicht gerade unter der Berufskrankheit „Ladehemmung“, machen sie oft Kollegen, Trainer und Fans mit ihren Toren glücklich. Nick Woltemade hat in der vergangenen Saison relativ häufig für Glücksmomente gesorgt und sein Talent sowie eine famose U21-EM lassen der Fantasie bezüglich künftiger Glücksmomente freien Lauf. Diese Fantasie wäre es dem FC Bayern wert gewesen, rund 60 Millionen Euro von München nach Stuttgart zu transferieren, um sich im Gegenzug die Dienste Woltemades zu sichern. Die Schwaben aber wollten 70 Millionen für den 23-Jährigen. So weit reichte die Fantasie der Bayern nicht.

Weiter waren die Parteien hingegen schon beim anberaumten Wechsel von Ransford Königsdörffer. Der Angreifer des Hamburger SV hatte sich bereits mit den Verantwortlichen von OGC Nizza geeinigt und auch die Ablöse-Fantasien der Bosse beider Vereine befanden sich im Einklang. Dann allerdings fiel Königsdörffer durch den Medizincheck. „Vielleicht haben sie sich verguckt“, sagte der 23-Jährige danach. Sonderlich mitgenommen zu haben scheint ihn das Wirrwarr nicht. Im ersten Pflichtspiel der Saison schoss er den HSV mit einem Tor in der Verlängerung gegen Pirmasens in die zweite Pokalrunde. Das machte ihn und den Klub glücklich.

In Leipzig dagegen wäre man glücklich, wenn sich ein Abnehmer für Timo Werner finden würde. Der Angreifer kehrte nach eineinhalb eher unerquicklichen Jahren bei Tottenham zurück. Trainer Ole Werner hat allerdings keine Verwendung für den ehemaligen Nationalstürmer. Der hätte gegen einen Wechsel auch gar nicht so viel einzuwenden, würde nur gerne weiter seine rund zehn Millionen Euro Jahresgehalt behalten. Um die zu bezahlen, fehlt etlichen Klubs allerdings die nötige Fantasie.

Viele neue Gesichter – und auch wieder nicht Gleich sechs Bundesligisten starten mit neuen Trainern in die neue Saison. Die Beziehung zwischen dem VfL Wolfsburg und Ralph Hasenhüttl fand ein relativ einvernehmliches Ende. Dafür steht nun Paul Simonis an der Seitenlinie. Der hatte vor seinem Engagement in Deutschland gerade mal eine Saison als Cheftrainer der Go Ahead Eagles in den Niederlanden gearbeitet. „Wenn man nach elf Monaten die Möglichkeit hat, in einer der größten Ligen der Welt für einen grandiosen Klub zu arbeiten, dann ist das eine Überraschung“, sagte der 40-Jährige selbst dazu bei seiner Vorstellung und bewies damit auch noch zugleich, dass er über viel Fantasie verfügt. VfL Wolfsburg, grandioser Klub – muss man ja auch erstmal darauf kommen.

In Leipzig hat der ehemalige Bremer Ole Werner übernommen, die dafür Horst Steffen aus Elversberg verpflichtet haben. Die Leverkusener reagierten auf den Abschied von Xabi Alonso mit dem Werben um Cesc Fabregas. Der wollte aber nicht so recht, so fand schließlich Erik ten Hag nach eher unerquicklichen Jahren bei Manchester United den Weg zu Bayer. Die Augsburger haben in Sandro Wagner eines der begehrtesten deutschen Trainertalente bekommen und trennten sich dafür vom gar nicht mal so erfolglosen Jess Thorup. In Köln verweigerte man sich der Ansicht, Aufstiegscoach Friedhelm Funkel könne perspektivisch der richtige Mann sein und holte Lukas Kwasniok aus Paderborn. Der Hamburger SV immerhin hat seinen Trainer nicht gewechselt, allerdings ist für Coach Merlin Polzin die erste Bundesliga so neu, wie für viele seiner Spieler.

Spannend, wie viele Sportdirektoren, Sportvorstände, Sport-Geschäftsführer und anderweitig krisensicher Beschäftigte immer wieder darauf verweisen, dass man zusammen etwas aufbauen wolle und dabei auch die nötige Geduld habe. Interessant, wie der Abgleich bezüglich der Geduld mit den Trainern nach der Saison ausfällt. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Jetzt in Liverpool: Die ehemaligen Bundesliga-Stars Hugo Ekitike (links) und Florian Wirtz. Foto: Dave Shopland, AP/dpa

Geld, es regnet Geld! Selten kamen aus so vielen Ecken so viele Millionen auf die Fußball-Klubs zugeschossen. Bei der Klub-WM im Sommer gab es jede Menge Cash von der Fifa, respektive von deren Geldgebern aus Saudi-Arabien. Es traf wie so oft die üblichen Verdächtigen, im deutschen Fall den FC Bayern und Borussia Dortmund. Ansonsten ging die englische Premier League auf großen Beutezug in der Bundesliga. Florian Wirtz war dem FC Liverpool zwischen 125 und 150 Millionen Euro wert, Frankfurts Hugo Ekitike demselben Verein 95 Millionen Euro. Sogar Benjamin Sesko kam nach einer höchst mediokren Saison in Diensten von RB Leipzig für 80 Millionen Euro bei Manchester United unter. Der FC Bayern verlor nicht nur das Werben um Wirtz, sondern auch den Transferpoker um Leroy Sané. Der deutsche Nationalspieler kassiert nun in der Türkei bei Galatasaray Istanbul dem Vernehmen nach etwas mehr Monatsgehalt als es ihm der deutsche Rekordmeister angeboten hätte. Der türkische Klub eiste außerdem Viktor Osimhen für 75 Millionen aus Neapel an den Bosporus und soll noch an Torwart Ederson und Verteidiger Manuel Akanji interessiert sein, die beide derzeit bei Manchester City unter Vertrag stehen.

Und wer weder in England, noch in der Türkei oder sonstwo in den Gefilden des europäischen Klubfußballs unterkommt, der findet in Saudi-Arabien immer noch irgendwo einen Verein, der bereit ist, eine stattliche Ablöse und ein mindestens beruhigendes Grundgehalt zu übernehmen. Kingsley Coman, ehemals bei Bayern, oder Enzo Millot, einst in Diensten des VfB, können es bestätigen.

Die Geldquellen: höchst unterschiedlich und nicht überall gleich seriös. Wer es empfängt, ist nicht wählerisch. Was auffällt: Mit Ausnahme des FC Bayern, der sich für 75 Millionen Luis Diaz aus Liverpool holte, sind die deutschen Klubs eher selten in der Rolle des Investors. Tatsächlich spielen immer weniger Stars für hiesige Vereine. Ist das nun zwingend schlecht – oder doch auch eine Chance? Borussia Dortmund hatte noch ein oder zwei große Transfers angekündigt – und leistete sich für elf Millionen Euro erstmal eine neue Küche. Das ist maximal bodenständig. Immerhin.

Der FC Augsburg hat sein neues Römertrikot vorgestellt. Nicola Cavanis präsentierte das schwarz-goldene Shirt. Foto: FC Augsburg

Viel mehr als ein Stück Stoff Die Arbeitskleidung der Profi-Fußballer war bis in die 80er Jahre hinein wenig mehr als ein Mittel zum Zweck. Mittlerweile sind die Trikots ein Marketinginstrument, das mit maximaler Emotion verfolgt wird. Die Vereine, die die neuen Leiberl mit allerlei Kampagnen bewerben, werfen pro Saison bis zu vier neue Trikotsätze auf den Markt. Die Werbetexte dazu sind längst so etwas wie eine eigene lyrische Gattung. Jede Linie steht für Dynamik, jedes Muster soll die Verbundenheit mit Stadt, Land und Fluss zeigen. Bei den Fans kommt das neue Gewand mal besser, mal schlechter an – ein Thema ist es immer. Und selten war es so ein großes wie in diesem Jahr.

Definitiv besser angekommen ist das Römertrikot des FC Augsburg, das schon seine zweite Auflage erfahren hat. Nach dem weinroten Design der Vorsaison ist es nun ein schwarzes Jersey. Beide haben gemein, dass sie die Historie der Stadt aufnehmen, maximal beworben wurden und maximal schnell ausverkauft waren. 28.000 Exemplare setzte der FCA binnen zweier Tage um und meldete ausverkauft. Auch der 1. FC Köln oder Mönchengladbach legten ein Traditionstrikot auf, das für gut bis sehr gut befunden wurde und entsprechenden Absatz fand.

Weniger gut kamen diesmal die Shirts des FC Bayern an. Dass man, wie von Klublegende Sammy Kuffour einst gefordert, einfach „rot-weiße Trikots“ designen solle, kam offenbar nicht an allen Stellen an. Das grau-weiß-schwarze Auswärtstrikot mit rötlichen Applikationen schien nicht den Nerv der Fanszene getroffen zu haben. Das Haupttrikot ist zwar rot und weiß, aber hat ein mindestens eigentümliches Muster, das aussieht, als ob eine Packung Milch verlaufen wäre. Fanden die Bayern-Fans nicht gut und machten schon beim letzten Heimspiel der alten Saison ihren Ärger mit einem Banner Luft. Darauf war zu lesen: „Eure Trikotdesigns sind seit Jahren eine Schande für unseren Verein. Hört auf, die Fans zu verarschen!“