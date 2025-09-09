Piplica und Co.: Darum ist Cottbus sehenswert

Wie einen doch die Erinnerung trügen kann. Gerade dachte man noch, der gestrige Abend sei eine gleichsam freudvolle wie günstige Veranstaltung gewesen, da gleitet der verkaterte Blick auf die aus der Jeans lugende Rechnung. 2500 Euro. Da war doch was. Lokalrunde, Magnumflaschen. Freudvoll ja, günstig eher nicht. Immerhin aber inklusive Mehrwertsteuer. Ist ja auch viel wert, so ein launiger Abend.

Oder auch die Erinnerung an die Erstliga-Zeit von Energie Cottbus. Die als legendär zu bezeichnende Saison 2000/2001, als Trainer Ede Geyer erstmals in der Bundesligageschichte an einem Spieltag keinen deutschen Spieler in die Startelf berief. Der Trupp um Faruk Hujdurovic, Bruno Akrapovic und Vasile Miriuta – Musik in den Ohren von Fußball-Liebhabern. Wenn sie einen Gehörschaden haben. Diese Mannschaft mit ihren wandelnden Abrissbirnen stand sicherlich am Ende der Fair-Play-Rangliste, Sepia verschleierte Gedankenblitze lassen an Sehnen durchdringende Grätschen glauben. Zwei Klicks weiter aber gebietet das Internet dem verfälschenden Hirn Einhalt.

Cottbus war das gallische Dorf der Bundesliga

Die Treter der Liga gediehen in Leverkusen, Bochum und Kaiserslautern besonders gut – und eben nicht in Cottbus. Das dort ansässige Stadion der Freundschaft in Cottbus mag von den Auswärtsmannschaften zwar nicht immer als ein solches zu erkennen gewesen sein, die Feldschlachten aber wurden zumeist fair ausgetragen. Oder zumindest mit derart versteckten Schmutzigkeiten, dass sie vom Schiedsrichter nicht zu erkennen waren.

Die Cottbuser waren aufgrund ihres gallischen Auftretens eine der Sehenswürdigkeiten der Liga. Dazu beigetragen hat unter anderem Torhüter Tomislav Piplica. Dem Torhüter fiel dereinst nicht der Himmel auf den Kopf, allerdings senkte sich der Ball auf seinen Schädel und prallte ins Tor. Der Treffer hat seinen Platz im kollektiven Gedächtnis der Fußballfans ob seiner Einzig- und Eigenartigkeit sicher. Ganz ohne Erinnerungstücken.

Fußballinteressierte jedenfalls wissen bereits seit 25 Jahren, was nun die Macher des Marco-Polo-Trendbuchs als Neuigkeit reklamieren. Die Autoren sehen in Cottbus ein empfohlenes Reiseziel für das kommende Jahr. Besonders der künstlich angelegte Ostsee mache die Stadt in der Lausitz bereisenswert.

Welche Destination wohl kommendes Jahr empfohlen wird? Vielleicht Duisburg? Irgendeine sehenswerte Industrieruine wird es schon geben. Und die Erinnerung an Tomasz Hajto. Der hat mal 16 Gelbe Karten in einer Saison gesehen. Über 20 Jahre lang war das ein Rekord. Wenn diese Information mal keinen Mehrwert hat.