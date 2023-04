Heiße Phase im Abstiegskampf: Das Restprogramm von FCA und Co.

Der Abstiegskampf geht in der Bundesliga-Saison 2022/23 in die heiße Phase. Hier finden Sie die Konstellation und das Restprogramm der Abstiegskandidaten im Überblick.

Am Samstag, 27. Mai, wird feststehen, welche zwei Mannschaften aus der Bundesliga absteigen – und welches Team sich in zwei Relegationsspielen gegen den Abstieg stemmen muss. Der Abstiegskampf geht in die heiße Phase. Die derzeitige Konstellation lässt vermuten, dass eine endgültige Entscheidung tatsächlich erst am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison 2022/23 fällt.

Bundesliga-Abstiegskampf: Konstellation und Tabelle

Im Gegensatz zum Meisterrennen ist der Kampf gegen den Abstieg ist in der Bundesliga immer brisant, in diesem Jahr könnte er aber besonders spannend und aufgeladen werden. Einer der Gründe: Auf den hinteren Rängen befinden sich mehrere Traditionsklubs, die eigentlich deutlich höhere Ambitionen haben.

In dieser Gemengelage findet sich auch der FC Augsburg wieder. Der FCA hat im Abstiegskampf zwar eine gute Ausgangslage, ist aber noch lange nicht durch, wie die Tabelle vor dem 30. Spieltag zeigt. Die Konstellation ist folgende: Der Tabellenletzte und der Tabellenvorletzte steigen direkt ab. Der 16. trifft in zwei Relegationsspielen auf den 3. der 2. Bundesliga.

Die Bundesliga-Tabelle für den Abstiegskampf nach 29 Spieltagen:

13. FC Augsburg , 30 Punkte, 38:54 Tore

, 30 Punkte, 38:54 Tore 14. TSG Hoffenheim , 29 Punkte, 39:50 Tore

, 29 Punkte, 39:50 Tore 15. VfL Bochum , 27 Punkte, 32:66 Tore

, 27 Punkte, 32:66 Tore 16. VfB Stuttgart , 25 Punkte, 36:51 Tore

, 25 Punkte, 36:51 Tore 17. FC Schalke 04 , 24 Punkte, 26:56 Tore

, 24 Punkte, 26:56 Tore 18. Hertha BSC , 22 Punkte, 35:59 Tore

Neben der Tabelle ist bei der Konstellation für den Bundesliga-Abstiegskampf auch des Restprogramm entscheidend. Im Folgenden finden Sie einen Überblick.

Bundesliga: Restprogramm des FC Augsburg

Der FC Augsburg kämpft derzeit gegen einen negativen Lauf an. In den letzten sechs Spielen gab es für die Fuggerstädter keinen Sieg, was sie wieder in den Abstiegskampf hinunterzog. Das Restprogramm hat es für den FCA nun in sich.

30. Spieltag: Eintracht Frankfurt (A)

(A) 31. Spieltag: Union Berlin (H)

(H) 32. Spieltag: VfL Bochum (A)

(A) 33. Spieltag: Borussia Dortmund (H)

(H) 34. Spieltag: Borussia Mönchengladbach (A)

Bundesliga-Abstiegskampf 2022/23: Restprogramm der TSG Hoffenheim

Die TSG Hoffenheim hat eigentlich ganz andere Ansprüche als den Abstiegskampf. Umso wichtiger ist für den Klub der Klassenerhalt. Das Restprogramm liest sich allerdings ebenfalls nicht einfach.

30. Spieltag: RB Leipzig (A)

(A) 31. Spieltag: Eintracht Frankfurt (H)

(H) 32. Spieltag: VfL Wolfsburg (A)

(A) 33. Spieltag: Union Berlin (H)

(H) 34. Spieltag: VfB Stuttgart (A)

Abstiegskampf in der Bundesliga: Restprogramm des VfL Bochum

Der VfL Bochum spielt im Abstiegskampf noch gegen zwei direkte Konkurrenten. Es stehen also brisante Sechs-Punkte-Spiele an.

30. Spieltag: Borussia Dortmund (H)

(H) 31. Spieltag: Borussia Mönchengladbach (A)

(A) 32. Spieltag: FC Augsburg (H)

(H) 33. Spieltag: Hertha BSC (A)

(A) 34. Spieltag: Bayer Leverkusen (H)

Steigt der VfB Stuttgart ab? Restprogramm im Überblick

Im letzten Jahr konnte sich der VfB Stuttgart in letzter Minute retten. In dieser Spielzeit könnten die Schwaben erneut bis zum letzten Moment zittern müssen. Gleichzeitig steht der VfB im Halbfinale des DFB-Pokals.

30. Spieltag: Borussia Mönchengladbach (H)

(H) Halbfinale im DFB-Pokal: Eintracht Frankfurt (H)

(H) 31. Spieltag: Hertha BSC (A)

(A) 32. Spieltag: Bayer Leverkusen (H)

(H) 33. Spieltag: FSV Mainz 05 (A)

(A) 34. Spieltag: TSG Hoffenheim (H)

Bundesliga-Saison 2022/23: Restprogramm des FC Schalke 04

Der Traditionsklub aus Gelsenkirchen ist nach seinem Wiederaufstieg in die Bundesliga extrem von einem direkten Wiederabstieg gefährdet. Das Restprogramm von Schalke dürfte eines der schwersten der Teams darstellen, welche sich im Abstiegskampf befinden.

30. Spieltag: Werder Bremen (H)

(H) 31. Spieltag: FSV Mainz 05 (A)

(A) 32. Spieltag: FC Bayern München (A)

(A) 33. Spieltag: Eintracht Frankfurt (H)

(H) 34. Spieltag: RB Leipzig (A)

Schlusslicht im Bundesliga-Abstiegskampf: Restprogramm von Hertha BSC

Der Big-City-Club steht fünf Spieltage vor dem Saisonende ganz unten. Da hilft es nicht, dass der nächste Gegner der FC Bayern ist. Allerdings spielen die Berliner auch noch gegen zwei direkte Konkurrenten, was Hoffnung machen kann.

30. Spieltag: FC Bayern München (A)

(A) 31. Spieltag: VfB Stuttgart (H)

(H) 32. Spieltag: 1. FC Köln (A)

(A) 33. Spieltag: VfL Bochum (H)

(H) 34. Spieltag: VfL Wolfsburg (A)