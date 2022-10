Chaos auf Schalke wird größer: Sportdirektor Schröder schmeißt hin

Der nächste Knall auf Schalke: Sportdirektor Rouven Schröder verlässt den FC Schalke 04 mit sofortiger Wirkung. Das königsblaue Chaos wird größer.

Die chaotischen Zustände auf Schalke verstärken sich: Mit Rouven Schröder schmeißt nun der Sportdirektor der Königsblauen hin. Damit verlässt einer der Aufstiegsarchitekten den FC Schalke 04 mit sofortiger Wirkung. Das gab der Klub am Mittwoch per Mitteilung bekannt.

Schröder verlässt Schalke aus privaten Gründen

Schröder hatte sein Amt seit etwas mehr als eineinhalb Jahren ausgefüllt. Der 47-Jährige wird Gelsenkirchen weit vor dem Ablauf seiner Vertragslaufzeit verlassen – und zwar aus persönlichen Gründen, wie Schalke mitteilte.

"Rouven hat sich Verdienste um den Klub erworben, deren Bedeutung vielleicht erst in einigen Jahren vollumfänglich bemessen und von der Öffentlichkeit gewürdigt werden. Ich sage es ganz deutlich: Ohne die Arbeit von Rouven Schröder würde es den FC Schalke 04 in seiner gewohnten Form nicht mehr geben. Dafür gebührt ihm der Dank aller Schalker", wird Sportvorstand Peter Knäbel in der Mitteilung des Klubs zitiert.

Schalke befindet sich auf Trainersuche

Dr. Bernd Schröder, Vorsitzender des Schalker Vorstands, erklärte: "Niemand hatte es Schalke 04 ernsthaft zugetraut, nach nur einem Jahr wieder in die Bundesliga zurückzukehren. Diese einmalige Erfolgsgeschichte unter finanziell maximal herausfordernden Umständen wird für immer bleiben. Gerne wären wir den eingeschlagenen Weg mit Rouven weitergegangen, sind seinem persönlichen Wunsch dennoch nachgekommen. Wir sind Rouven Schröder für seine geleistete Arbeit unendlich dankbar."

Der FC Schalke befindet sich nach der Entlassung von Frank Kramer derzeit auf Trainersuche.

