Bundesliga-Saison 25/26: Spielplan, Termine und alle Infos

Die Bundesliga wurde im Jahr 1963 gegründet und zählt zu den populärsten Ligen der Welt. Insgesamt 18 Vereine kämpfen in einer regulären Saison in 34 Spieltagen um die Meisterschaft, internationale Plätze und den Klassenerhalt.

In der Saison 2024/25 spielte sich der FC Bayern München erneut an die Spitze der Tabelle und holte seinen 34. Meistertitel. Zuvor hatte der FC Bayern elf Meisterschaften in Folge gewonnen, ehe diese Serie in der Saison 2023/24 von Bayer Leverkusen unterbrochen wurde.

Nach dem Ende der Saison 2024/25 richtet sich der Blick nun auf die kommende Spielzeit. Die Bundesliga startet in die 63. Saison. In diesem Artikel finden Sie alle wichtigen Informationen zum Saisonstart, den teilnehmenden Vereinen sowie zu den relevanten Terminen der Spielzeit 2025/26.

Beginn der Bundesliga-Saison 25/26: Wann geht es los?

Der Rahmenterminkalender für die Fußball-Saison 2025/26 steht fest. Den Anfang macht wie gewohnt die 2. Bundesliga. Sie startet bereits am Freitag, dem 1. August 2025, in die neue Spielzeit. Drei Wochen später fällt auch in der Bundesliga der Startschuss. Das erste Spiel der neuen Erstliga-Saison ist für Freitag, den 22. August 2025, terminiert. Zum Auftakt der 63. Bundesligasaison empfängt der FC Bayern München in der Allianz Arena den RB Leipzig. Anstoß ist um 20.30 Uhr. Die Begegnung wird sowohl beim Pay-TV-Sender Sky als auch im Free-TV bei Sat.1 live übertragen.

Fußball-Bundesliga 2025/26: Spielplan und Termine

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Deutsche Fußball-Liga (DFL) haben gemeinsam den zeitlichen Ablauf für die nächste Spielzeit im Profifußball festgelegt. Der beschlossene Terminplan dient als Grundlage für die Organisation der Saison in der Bundesliga und 2. Bundesliga. Die vollständigen Spielpläne beider Ligen werden am Freitag, dem 27. Juni, um 14 Uhr veröffentlicht.

In der folgenden Übersicht sehen Sie alle wichtigen Eckdaten wie Saisonbeginn, Winterpause und Relegation.

1. - 15. Spieltag : 22. August 2025 bis 21. Dezember 2025

Winterpause : 22. Dezember 2025 bis 9. Januar 2026

16. - 34. Spieltag : 9. Januar 2026 bis 16. Mai 2026

Relegation : 21./22.5.2026 bis 25./26.5.2026

Am 27. Juni 2025 hat die DFL den konkreten Spielplan veröffentlicht. Hier liefern wir Ihnen die Paarungen des 1. Spieltags:

Freitag, 22.08.2025, 20.30 Uhr: FC Bayern München vs. RB Leipzig



Samstag, 23. 06.2025 und Sonntag, 24.08.2025

Bayer 04 Leverkusen vs. TSG Hoffenheim

Eintracht Frankfurt vs. SV Werder Bremen

Sport-Club Freiburg vs. FC Augsburg

FSV Mainz 05 vs. 1. FC Köln

Borussia Mönchengladbach vs. Hamburger SV

FC Union Berlin vs. VfB Stuttgart

FC St. Pauli vs. Borussia Dortmund

FC Heidenheim 1846 vs. VfL Wolfsburg

Die übrigen Matches finden Sie auf der Website der DFL.

Die Teams der Bundesliga-Saison 2025/26

Für die Bundesliga-Saison 2025/26 haben sich insgesamt 18 Mannschaften qualifiziert. Die Zusammensetzung ergibt sich aus den Platzierungen der Saison 2024/25 sowie den Ergebnissen der Auf- und Abstiegsentscheidungen. Die 15 bestplatzierten Teams der Vorsaison bleiben in der Liga, während zwei Mannschaften direkt aus der 2. Bundesliga aufsteigen. Ein weiterer Platz wurde durch die Relegationsspiele zwischen dem 16. der Bundesliga und dem Drittplatzierten der 2. Bundesliga vergeben.

Die Teilnehmer der kommenden Bundesliga-Saison stehen also fest. Holstein Kiel und der VfL Bochum mussten den Gang in die 2. Bundesliga antreten – ihre Abstiege waren bereits nach dem 33. Spieltag besiegelt. Den direkten Aufstieg ins Oberhaus sicherten sich der 1. FC Köln und der Hamburger SV.

Der letzte Bundesliga-Platz wurde in der Relegation vergeben: Der 1. FC Heidenheim setzte sich in der Nachspielzeit durch und bleibt erstklassig. SV 07 Elversberg hingegen verpasste den historischen Aufstieg und bleibt in der 2. Bundesliga.

FC Bayern München

Bayer Leverkusen

Eintracht Frankfurt

Borussia Dortmund

SC Freiburg

1. FSV Mainz 05

RB Leipzig

SV Werder Bremen

VfB Stuttgart

Borussia Mönchengladbach

VfL Wolfsburg

FC Augsburg

1. FC Union Berlin

FC St. Pauli

TSG Hoffenheim

1. FC Heidenheim

1. FC Köln

Hamburger SV

Tabelle der Bundesliga 2024/2025: Ergebnisse und Qualifikationen

In jeder Bundesliga-Saison steht der Kampf um die Meisterschale im Zentrum. Doch das ist längst nicht alles, was die Liga spannend macht. Auch der Abstiegskampf hält Fans und Vereine bis zum letzten Spieltag in Atem. Die folgende Übersicht zeigt, welche Platzierung welche Konsequenzen hat:

1. Tabellenplatz: Deutscher Meister, Meisterschale und Qualifikation für die Champions League 2026/2027

2. bis 4. Tabellenplatz: Qualifikation für die Champions League 2026/2027

5. und 6. Tabellenplatz: Qualifikation für die Europa League 2026/2027

7. Tabellenplatz: Teilnahme an den Playoffs zur Conference League 2026/2027

16. Tabellenplatz: Relegation

17. und 18. Tabellenplatz: Abstieg in die 2. Bundesliga 2026/2027

Sie können sich auf der offiziellen Webseite der Bundesliga über die aktuellen Tabellenplatzierungen informieren.